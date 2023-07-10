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【開心速遞】池美麗幫助脊髓肌肉萎縮症學生見偶像　全包開支望有能力幫助有需要人士

娛樂 11:39 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「池美麗」而為人認知的鍾凱琪，於2021年被劇組安排去日本打工後便「消失」，只有一、兩次過鏡式劇情交待。

現在仍是特約演員的她，正職是一位日語教師，維持生計。

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幫助學生一圓心願

鍾凱琪日前現身山下智久新戲《看不見聽不見也愛你》的宣傳活動，除了一睹男神風采，原來此行她是為了幫助一位患有脊髓肌肉萎縮症的學生Josy，一圓見到偶像的心願。

鍾凱琪在社交網分享相片，並寫下長文表示今次為了和學生一起入場真的費盡心思，並感謝蕭定一的幫忙，才能順利完成學生心願。

鍾凱琪幫學生圓夢。

明白到殘疾人士的困難  

鍾凱琪指在戲中山下智久飾演失明人士，令其更理解殘障、聽障及視障人士面對的困難：「對於我這個學生來說，由於她要長時間使用抽痰機，根本不能外出到戲院睇戲，更不用說飛到日本見偶像。我了解她的心情，希望略盡一點綿力，為她送上一點溫暖。」

她又指追星也可以是進步的動力之一，並覺得能將快樂分享是其榮幸：「喜歡偶像，其實完整了自己的生命，令平凡的生活多了一絲樂趣。看到Josy和她朋友的感謝貼文，我真的萬分感觸。能帶她們一起去見面會，把快樂分享其實是我的榮幸。我這樣做是將心比心，因為如果我遇上和她同樣情況，我也會非常希望有人這樣對我。」

全包開支

她更全包學生的開支，望減少他們的負擔：「追星不是生活的必須品，雖然快樂但門票及交通等也可能會帶給她們一定經濟負擔（josy出門的交通費真好貴）。所以我決定傻人做到底，送佛送到西。一意孤行全包了她這次開銷。」

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盼大家多關心有需要人士

最後她望生命影響生命，當自己有能力時，可把不同機會給別人將快樂和幸福傳承出去，又希望大家在能力以內，為認識而有需要的人，包括傷健老弱人士，多一點關心。

另外，其實鍾凱琪向來有善心，閒時做義工又會派米給有需要人士，凡事親力親力，用行動支持他們。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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