【充電意外】平板電腦充電疑離奇爆炸　男戶主送院證全身90%燒傷【附安全充電貼士】

▲ 平板電腦充電疑離奇爆炸，男戶主送院證全身90%燒傷。

再有電子產品疑充電時發生爆炸！本月7日台灣一個住宅單位突然起火，屋內的66歲男戶主於是自行救火，期間疑火勢過猛，導致他身上多處地方被燒傷，送院亦證實全身90%燒傷，目前情況危殆。據了解，傷者送院前，曾向消防員表示，懷疑起火原因是充電中的平板電腦爆炸所致。

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根據台媒報道，上周五（7日）上午10時38分，彰化縣消防局接報，顯示員林市南潭路一戶3層樓高的民房發生火警。據了解，消防員到場時，被燒傷的男戶主已自行逃出屋外，而且意識清楚地向消防員表示，火勢是從2樓的房間燒起，當時他正在為平板電腦充電，懷疑平板電腦爆炸，再燃燒到旁邊的易燃物，火勢其後愈燒愈猛，3樓亦受到波及。

消防人員其後大約用15分鐘便將火勢撲熄，但被燒傷的男戶主送院後，醫生卻表示他全身上下約有90%以上皮膚燒傷，並將他轉送至燒燙傷中心救治中。

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電子產品充電易爆炸原因

根據消委會資料，手機、平板電腦、手提電腦及無線耳機等電子產品，甚至電動輪椅都普遍採用鋰離子充電池（簡稱「鋰電池」）：而鋰電池內的電解質普遍屬易燃物質，當鋰電池損壞而導致內部出現短路，或承受過高電負荷時，溫度便會顯著上升。如果無法散熱，電池內部便有可能觸發連鎖反應，令電池溫度進一步上升，出現所謂的「熱失控」現象，進而導致火警。

一般而言，質素良好的鋰電池都內設保護電路，當出現異常情況時便會自動停止充/放電。不過，若使用欠缺有效保護電路的劣質鋰電池，或鋰電池因損壞而令保護電路失效，其安全風險仍然存在。

消委會亦另外提供以下８大貼士供市民參考：

應選用原廠或商譽良好的品牌的鋰電池、內置鋰電池的產品、充電器及充電線。

選購功率合適的充電器，以配合鋰電池所需輸入電流值。

充電或收藏時，鋰電池應擺放在陰涼乾燥的地方，避免擺近衣物或易燃物品。

避免於無人看管時或睡覺時整晚充電，充電後應拔掉插頭或關掉電源。

切勿撞擊鋰電池，或將鋰電池掉落地上，以免鋰電池損壞。

若鋰電池、充電器或充電線變形、損壞或過熱，應立即停用，並拔掉充電器的插頭。

產品的軟件更新可能包括一些保護鋰電池的新功能，用戶宜確保產品的操作系統為最新版本。

舊的鋰電池或內置鋰電池的產品不應像一般家居垃圾般棄置於垃圾箱，否則在處理垃圾的過程中，鋰電池可能會受到擠壓，導致短路而發生危險，而且鋰電池可能會釋出有害物質。舊的鋰電池或內置鋰電池的產品應妥善回收及循環再造或再用，以節省地球珍貴的資源。

處理燒傷5個「不要」

TOPick過去曾訪問香港紅十字會，講解處理燒傷的方法：

不要刺穿水泡；

不要撕去黏連的衣物；

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等；

不要冰敷傷處；

不要將傷病者過度降溫。

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責任編輯：羅嘉欣