【娛圈囍事】前港姐宣布嫁圈外富貴男友　蔡嘉欣曾自認拜金準備做人妻

娛圈又有好消息!前香港小姐蔡嘉欣宣布嫁給拍拖7年的圈外男友Derek,即將踏上人妻之路。

蔡嘉欣早前於外國旅遊時獲男友跪地求婚,她更於IG透露喜訊並分享靚靚合照,Sweet到爆!

蔡嘉欣答應肯嫁

蔡嘉欣於外地被求婚,她在IG寫道:

Happy to announce, YES I Do! 💍

我們在一起的第7年,決定結婚了👩‍❤️‍👨💐

我的未婚夫,就是那個我想共度餘生的人!

謝謝你總是守護我,給我一切的愛和力量,帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來,是我此生最大的福氣。

過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段,是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了,不遲亦不早! 一切都剛剛好!熱切期待著我們的未來!🤭