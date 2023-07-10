【娛圈囍事】前港姐宣布嫁圈外富貴男友　蔡嘉欣曾自認拜金準備做人妻

▲ 恭喜晒！

娛圈又有好消息！前香港小姐蔡嘉欣宣布嫁給拍拖7年的圈外男友Derek，即將踏上人妻之路。

蔡嘉欣早前於外國旅遊時獲男友跪地求婚，她更於IG透露喜訊並分享靚靚合照，Sweet到爆！

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蔡嘉欣答應肯嫁

蔡嘉欣於外地被求婚，她在IG寫道：

Happy to announce, YES I Do! 💍 我們在一起的第7年，決定結婚了👩‍❤️‍👨💐 我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！

謝謝你總是守護我，給我一切的愛和力量，帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來，是我此生最大的福氣。 過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！熱切期待著我們的未來！🤭

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蔡嘉欣自認拜金

2019年參選港姐入行的蔡嘉欣與男友Derek拍拖7年，感情穩定。不過二人最初在一起時曾傳出因拜金拋棄舊愛吳子沖，另結有米新歡Derek。事後她否認拜金撇舊愛，澄清自己是被分手。

蔡嘉欣與男友不時外遊玩樂，並於IG大晒旅行相，更晒出40萬現金、名牌手袋等而被指拜金，不過她食住個勢，跟好姐妹陳詩欣拍片分享Hermès手袋，更自稱為「拜金嘅NO.1指標」。

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自參選港姐以來負面新聞不斷，被指腿部有紋身，時裝店又被爆平貨貴賣，形象負面。雖然最終落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。

曾獲派擔任《姊妹淘》主持，早前更加入《流行都市》任主持。另外，不少劇集均見其演出，包括《智能愛人》、《飛虎3壯志英雄》等，但戲份不多。

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