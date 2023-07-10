【癌症殺手】女星罹患末期胃癌　致癌細菌突奇蹟消失醫生驚訝：無法解釋

▲ 女星罹患胃癌末期，致癌細菌一度復發突奇蹟消失，醫生驚訝：無法解釋。

罹患癌症不要輕易放棄，可能會有奇蹟發生！台灣女星唐玲曾於2019年診斷出胃癌，今年演變為第4期，且癌細胞轉移到卵巢。近日，她於社交平台透露，原本發現在胃裡復發的幽門桿菌（幽門螺旋菌），不但殺不死，反而愈來愈多，但近日檢查發現竟全部奇蹟消失，讓醫生也驚訝不已，更表示無法解釋。

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綜合台媒報道，48歲的女星唐玲於4年前確診胃癌後，3個月内經過8次化療，以為抗癌成功，今年卻病情惡化演變成胃癌4期，癌細胞轉移至卵巢，並需切除子宮、卵巢保命。

唐玲9日於Facebook個人專頁透露，之前發現胃裡復發的幽門桿菌，已經使用到第三線抗生素，但該致癌細菌不但殺不死，反而愈來愈多。她表示，胃癌患者80％都曾感染此菌，研究也已確認幽門桿菌會導致胃癌。

所以有胃癌史的我，每位醫師都建議要滅除～但氣人的是，我的殺菌療程一直失敗，搞的我七暈八素⋯⋯

她續指，為了能找到針對她本身的幽門桿菌而打造的抗生素，近日終於可以進入台大醫院參加實驗療程。未料，在做胃鏡切片取樣時，樣本化驗結果呈陰性。由於當時懷疑可能沒切到病菌感染檢體，於是又使用碳13吹氣進行第二次檢測。

結果發現，其胃裡的幽門桿菌竟奇蹟消失，讓她不禁直呼「這真的是太神奇了⋯⋯」惟當她向醫師詢問，幽門桿菌的消失是否與她之前所做「一些事」有關時，醫生表示，「這個沒有證據可顯示」。

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雖然結果讓她「傻眼」，但目前已經確定找不到幽門桿菌，她驚喜直言：

我相信有奇蹟，但沒想到居然會發生在我身上！

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯︰羅嘉欣