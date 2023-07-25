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【高昂聘金】準外母要求聘金30萬加房子車子　男子向政府求助：貴得難以接受

親子 13:55 2023/07/25

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外母要求聘金30萬，另加房子車子，男子向政府政府。（iStock圖片）

聘金是中國傳統習俗，內地部分地區盛行大手筆聘金嫁娶。甘肅省慶陽市一名男子計劃與女友結婚，豈料未來外母提出聘金28.8萬元人民幣（約港幣31萬元），還必須購買房子和車子，面對難以負擔的要求，男子無奈下唯有向居住地的縣長求助。

綜合內地媒體報導，該男子與女友在大學期間相識相戀，兩人交往一年已有步入婚姻的計劃，而且告知雙方父母。豈料未來外母知道後，立即開出條件，通知男子準備約港幣31萬元聘金、車子及房子。

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未來外母要求的聘金高，男子不能接受，決定寫信到居住地的縣府，提出整治這種高價聘金的習俗，

如果問題順利解決，也能夠造福許多家庭，像我們這樣的學生情侶。

當地縣府收到求助後後，立刻展開調查，同時作出行動。經過宣導，全縣的聘金數字呈現逐年下降的趨勢，部分縣民也開始抵制高價聘金，觀念也隨之轉變。

事件引起網民紛紛討論，不少網民諷刺男子，「你可以選擇入贅啊」、「找個不要彩禮的就行了」。亦有網民指出這種事誰也整治不了，因為「就算你最後不用給這麼多錢，她媽媽不喜歡你，你們也是結不了婚啊」、「婚前就得罪了外母，婚後很難好過吧」。

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責任編輯︰王明芳

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