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【隨機傷人】台男尾隨26歲女持刀割頸　途人用行李篋英勇制服兇徒

健康 12:07 2023/07/10

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疑犯尾隨女子。（網上影片截圖）

台灣台東市區街頭周日（9日）發生隨機傷人案，一名26歲女子遭陌生男子尾隨，並以美工刀襲擊，途人見狀合力制服疑犯，警方其後到場將其拘捕。女傷者正留醫接受治療，目前無生命危險，據報她不認識疑犯，疑犯的犯案動機仍有待調查。

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綜合台媒報道，事發於9日中午12點20分在台東市中興路二段，26歲的蔣姓女子拖著行李箱走路回家時，遭一名年約50歲的張姓男子從便利店一路尾隨，隨後手持美工刀施襲。

從閉路電視畫面可見，蔣女一度倒地，隨後奮力起身逃跑，但張男緊追在後。多名途人見狀上前合力壓制男子，警員到場後也加入圍捕行列。

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有目擊者表示，最初以為是情侶吵架，後來才發現是傷人事件。有私家車司機等紅燈時目睹蔣女被襲擊，立即下車喝斥「你在幹什麼」，其後多名熱心途人加入，並以行李箱、電風扇等物品將疑犯手中的美工刀擊落，最後將其壓倒在地。

蔣女頸部、手臂、大腿有多處刀傷，事發後已被緊急送院治療，目前無生命危險。她稱自己不認識疑犯，只記得事發前兩人曾在便利店對上一眼。

台東警分局表示，接報後到場將張男拘捕，現場起出作案用的美工刀1把，背包內有第2把美工刀。張男被捕後情緒不穩，拒絕配合調查，警方將依涉嫌殺人未遂偵辦。

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責任編輯︰羅嘉欣

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