【MIRROR成員】姜濤暫別IG迎接下月個人騷　姜糖打氣留言：演唱會見

▲ 姜濤暫別IG！

MIRROR人氣成員姜濤將在8月3日至8月5日於亞博舉行其個人演唱會，距離開騷日不足一個月，姜濤在昨日（7月9日）宣布暫別IG，並約定粉絲們在演唱會見。

姜濤專心籌備演出，相信一眾支持他的姜糖也不介紹忍耐一段時間吧？

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姜濤：Bye IG

姜濤宣布「Bye IG~see you in the concert 」的同時，帖文中還有10張相片，既有背面的姜濤，又有工作中的姜濤，應該也可以緩解一眾粉絲的思「姜」之情呢！

姜糖支持偶像的決定，並留言道：「美麗而短暫的離別 期待養精蓄銳後的你」、「多謝幾幅圖維持生活到2/8」、「如果排練時腳仔唔舒服就要休息一下」、「See you in WAVES~ 加油」。

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姜濤：一定會練歌

姜濤、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）在5月亮相個人騷記招，當問到MIRROR紅館演唱會曾發生嚴重意外，4子個人騷舞台設計安排的時候，Jer說：「安全方面，公司特別聘請一個安全嘅團隊，去監察一啲安全嘅措施，所以我哋可以專心在舞台上做演出，我哋專注我哋嘅表演就可以。」

聲稱希望歌藝有進步的姜濤即說：「一定會練歌，在基本功上面想有多點進步。」

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