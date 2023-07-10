  • 33°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姜濤暫別IG迎接下月個人騷　姜糖打氣留言：演唱會見

娛樂 12:42 2023/07/10

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

姜濤暫別IG！

MIRROR人氣成員姜濤將在8月3日至8月5日於亞博舉行其個人演唱會，距離開騷日不足一個月，姜濤在昨日（7月9日）宣布暫別IG，並約定粉絲們在演唱會見。

姜濤專心籌備演出，相信一眾支持他的姜糖也不介紹忍耐一段時間吧？

【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店　姜糖：未食已經甜入心

姜濤：Bye IG

姜濤宣布「Bye IG~see you in the concert 」的同時，帖文中還有10張相片，既有背面的姜濤，又有工作中的姜濤，應該也可以緩解一眾粉絲的思「姜」之情呢！

姜糖支持偶像的決定，並留言道：「美麗而短暫的離別 期待養精蓄銳後的你」、「多謝幾幅圖維持生活到2/8」、「如果排練時腳仔唔舒服就要休息一下」、「See you in WAVES~ 加油」。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

姜濤：一定會練歌

姜濤、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）在5月亮相個人騷記招，當問到MIRROR紅館演唱會曾發生嚴重意外，4子個人騷舞台設計安排的時候，Jer說：「安全方面，公司特別聘請一個安全嘅團隊，去監察一啲安全嘅措施，所以我哋可以專心在舞台上做演出，我哋專注我哋嘅表演就可以。」

聲稱希望歌藝有進步的姜濤即說：「一定會練歌，在基本功上面想有多點進步。」

最新影片推介：周奕瑋專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我的天堂城市】姜濤成MIRROR首位衝出香港拍戲成員　與「黃慘盈」李嘉文紐約談情
15:41 2023/06/29
【我的天堂城市】姜濤成MIRROR首位衝出香港拍戲成員　與「黃慘盈」李嘉文紐約談情
【MIRROR成員】姜濤與髮型師Lydia傳緋聞　花姐發文安撫姜糖
17:25 2023/07/02
【MIRROR成員】姜濤與髮型師Lydia傳緋聞　花姐發文安撫姜糖
【MIRROR成員】引用聖經否認與髮型師Lydia緋聞　姜濤：抱歉讓大家擔心了
10:14 2023/07/03
【MIRROR成員】引用聖經否認與髮型師Lydia緋聞　姜濤：抱歉讓大家擔心了
【MIRROR成員】姜濤沒興趣再唱《蒙著嘴說愛你》　直言：不需要過度擔心我
14:38 2023/07/05
【MIRROR成員】姜濤沒興趣再唱《蒙著嘴說愛你》　直言：不需要過度擔心我
【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店　姜糖：未食已經甜入心
12:57 2023/07/07
【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店　姜糖：未食已經甜入心

你可能感興趣

【我的天堂城市】姜濤成MIRROR首位衝出香港拍戲成員　與「黃慘盈」李嘉文紐約談情
15:41 2023/06/29
【我的天堂城市】姜濤成MIRROR首位衝出香港拍戲成員　與「黃慘盈」李嘉文紐約談情
【MIRROR成員】姜濤與髮型師Lydia傳緋聞　花姐發文安撫姜糖
17:25 2023/07/02
【MIRROR成員】姜濤與髮型師Lydia傳緋聞　花姐發文安撫姜糖
【MIRROR成員】引用聖經否認與髮型師Lydia緋聞　姜濤：抱歉讓大家擔心了
10:14 2023/07/03
【MIRROR成員】引用聖經否認與髮型師Lydia緋聞　姜濤：抱歉讓大家擔心了
姜濤 娛樂人物職業 歌手 Mirror 組合 演唱會 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
12:05 2023/07/09
【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
11:56 2023/07/09
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法
14:18 2023/07/09
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法