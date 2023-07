【MIRROR成員】姜濤暫別IG迎接下月個人騷　姜糖打氣留言：演唱會見

▲ 姜濤暫別IG!

MIRROR人氣成員姜濤將在8月3日至8月5日於亞博舉行其個人演唱會,距離開騷日不足一個月,姜濤在昨日(7月9日)宣布暫別IG,並約定粉絲們在演唱會見。

姜濤專心籌備演出,相信一眾支持他的姜糖也不介紹忍耐一段時間吧?

【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店 姜糖:未食已經甜入心

姜濤:Bye IG

姜濤宣布「Bye IG~see you in the concert 」的同時,帖文中還有10張相片,既有背面的姜濤,又有工作中的姜濤,應該也可以緩解一眾粉絲的思「姜」之情呢!

姜糖支持偶像的決定,並留言道:「美麗而短暫的離別 期待養精蓄銳後的你」、「多謝幾幅圖維持生活到2/8」、「如果排練時腳仔唔舒服就要休息一下」、「See you in WAVES~ 加油」。

姜濤:一定會練歌

姜濤、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)在5月亮相個人騷記招,當問到MIRROR紅館演唱會曾發生嚴重意外,4子個人騷舞台設計安排的時候,Jer說:「安全方面,公司特別聘請一個安全嘅團隊,去監察一啲安全嘅措施,所以我哋可以專心在舞台上做演出,我哋專注我哋嘅表演就可以。」

聲稱希望歌藝有進步的姜濤即說:「一定會練歌,在基本功上面想有多點進步。」

