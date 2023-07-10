【永不言棄】崇拜文豪「非東大不念」 62歲男子多次重考大學試屢敗屢戰

▲ 62歲的男子名吉米先生十分崇拜一些知名作家，所以萌生了要入讀東大的念頭。

只要有心，任何年紀追夢也不會遲。日本一名62歲的男子為了考上東京大學，自高中起到現在斷斷續續奮鬥了不少年，雖然重考多次也未成功，但仍不告放棄，因為他表示，「不想帶著遺憾死去。」男子的毅力令不少網民佩服，有人更大呼，「我要搵返我的夢想。」

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綜合日媒報導，62歲的男子名吉米先生（ジミーさん），於1961年4月29日出生於埼玉縣川口市。吉米先生家中經營澡堂，所以自幼便要幫忙工作而無法專心讀書，

我忙著家裡的生意，一年級的時候我就當了看門人。回家後總是幫忙幹活，所以那不是一個可以讓我學習的氛圍，我不喜歡這樣。

到高中時期，他入讀一所私立學校，被分派到中級成績的班別。那個時候，吉米先生開始迷上日本文學，而且十分崇拜一些知名作家如夏目漱石﹑川端康成﹑崇拜太宰治、芥川龍之介等。這些人有一個共通點便是於東京大學畢業，自此，吉米先生便萌生了要入讀東大的念頭。

為了達成目標，吉米先生特意找了東大法學部的學生為其補習。成績雖然有進步，但是仍未達入讀東大的門檻。在往後數次的重考中，他的數學及英文有頗高的分數，但是日本史、世界史的方面卻慘不忍睹。

其後，有一次受到電影《荒野的證明》的影響，吉米先生加入了自衛隊的工作，放下考東大的事情。退伍後，他在很多地方做過不同類型的工作，有報社﹑工廠、電視台、快遞等，而中途更經歷了4次離婚，47歲時還因腦中風而住院。到後來他成為了美術品鑑定師，人生才開始穩定下來。

因為在許多不同的工作中看到不少的年輕人持續追夢，吉米先生也認為自己需要面對挑戰，而重燃他當年「考入東大」的一團火，由2016年開始重考，持續至今。吉米先生甚至在YouTube開設頻道，直播自己讀書的過程，

我想通過直播我的學習方式給許多老年人帶來勇氣。

雖然吉米先生仍未成功考上，但他相信只要多累積經驗及多努力，有朝一日，便能實現當年的夢想。

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責任編輯︰陳珈希