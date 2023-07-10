【掃毒3：人在天涯】羅嘉良首度與劉青雲合作　陳國邦苦練泰文對白：發夢也能背出

現在翡翠台於深夜重播羅嘉良主演的2008年TVB台慶劇《富貴門》，而這位三屆視帝近年主力在內地發展，甚少在香港的影視製作演出。

最近羅嘉良客串電影《掃毒3：人在天涯》，飾演金三角華裔大毒梟，另一公認為好戲之人的陳國邦則演其左右手軍官。

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首次與青雲合作

羅嘉良表示過往甚少接拍電影，上次拍戲已是17年前同樣由寰宇投資的《三岔口》，當時與郭富城及吳彥祖合作，而今次接拍《掃毒3》的原因，是監製找他問有否興趣客串今次大毒梟角色，嘉良一口答應。

羅嘉良在片中飾演的泰國金三角大毒梟戴金榮，是他從沒演過的角色，說：「看很多紀錄片去做功課，看真正的毒梟是如何生活，做過甚麼手段。」

劇中劉青雲、古天樂、郭富城三大影帝與三屆視帝同場鬥戲，擦出演技火花。但原來嘉良與劉青雲之前一直未合作過，兩人戲中同樣演毒梟，表面上合作擴展毒品王國，背後兩位互相暗鬥。

陳國邦苦練泰文

嘉良就特別難忘，電影最後與青雲合演的緊張場面「他這個角色人物來找我，我覺得有惺惺相惜的感覺，但他的角色最終是背叛我，武指設計了一場動作戲，青雲拔走我的槍，然後插進我的褲頭，我覺得這動作非常精彩，觀眾看到會心寒。看到青雲為角色設計很多，幾生活化，絕對是影帝。」

在戲中飾演大毒梟羅嘉良左右手的陳國邦，在戲中需要應付泰文對白，又要在槍林彈雨下拍攝開真槍，接受不少新挑戰，陳國邦說：「戲中泰文台詞頗長，大概係5、6句的台詞，講對白時不能有任何猶豫思考，唯有不停地聽老師給我的錄音。不停聽了6至7日，發夢也能背誦出這段台詞。」

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