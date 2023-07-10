【日本核水】日式食肆指排放核廢水前　「廚師發辦」生意已下挫三成

▲ 日式食肆指排放核廢水前，「廚師發辦」生意已下挫三成。（iStock圖片）

日本擬最快8月將福島電站核污水排入大海，本港日式食肆負責人表示，現時業界的刺身生意已減少一至兩成，而專營「廚師發辦」食肆的跌勢更明顯，達到3成，但不建議港府對日本水產實施百分百檢驗，擔心影響刺身的新鮮度。

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日本料理餐廳負責人林勝常今日（10日）在電台節目稱，現時日本未排放核廢水，但對客人已造成心理影響，有一至兩成習慣進食刺身的客人，已選擇不吃刺身，而經營「廚師發辦」食肆的生意更下跌3成，「因為佢哋主要食日本新鮮飛機魚，個班客人通常要好靚嘅刺身魚，個啲（餐廳）喺首當其衝影響得最犀利」，業界的刺身入貨都減少一半，「以往我哋叫10條刺身魚，而家只叫一半」。

為減輕對生意的影響，他指業界現時會將刺身魚改為一魚三食、採用其他地區食材或增加肉類的菜色。他續指，較受核影響的5個縣食品自2011年已沒有進口香港，而日本超過40個縣，貨源有很多選擇，業界現時多選用九州來貨。

對於本港應否跟隨內地，禁止進口福島等10個縣都的食品，並對日本水產實施百分百檢驗，林勝常擔心驗貨需時，會影響刺身的新鮮度，令生意進一步減少兩至三成，「對於高級刺身嘅食用價值會降低，賣唔到刺身級的價錢，只能賣鮮魚價」。

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責任編輯：陳麗娜