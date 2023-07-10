【北上發展】古明華江門開茶記養活妻女　與湯俊明街頭擺檔吸客：一齊去闖天下

▲ 古明華於於內地開設荼檔！

現年59歲的「古佬」古明華，早年憑《巴不得媽媽...》裡「蘇基」一角而受注目，直至3年前古明華離巢TVB，返內地發展的古明華除了拍劇外，去年於江門開設港式茶餐廳，以自己做生招牌。

擺市集賣魚蛋

古明華早前於抖音上載影片，他透露以5萬元買架二手Minicooper做「集市車」，打算搵日去擺市集賣魚蛋，之後又問網民「去那裡擺市集比較好？」

搜集網民意見之後，古明華日前再度分享新片，他邀來前TVB藝人兼好兄弟湯俊明一起擺檔賣魚蛋，湯俊明於2021年離開TVB，返內地發展的他定居中山。

【北上發展】古明華內地拍劇兼開餐廳 好爸爸賺錢養家曾因病消瘦10多磅

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與湯俊明合伙開食店？

片段中，湯俊明幫古明華搬貨上車，之後二人在街邊擺檔賣魚蛋，古明華教湯俊明：「好簡單，這裡有一些咖喱汁，一陣佢滾起之後，將串好的魚蛋放落去，你無野做時，串好燒賣放落去。」

湯俊明很快已上手，其後更大聲叫賣：「喂，各位街坊！我哋第一日開，有咖喱魚蛋、咖喱燒賣，大家過嚟睇，好平啊！」

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期間吸引到不少途人光顧，古明華湯俊明更跟客人「集郵」，每串魚蛋賣5元人民幣，古佬透露擺檔一日賺800多元，湯俊明聽罷即說：「800幾蚊咁多！正喎！」

古明華即說：「想起o靚仔個陣一齊踢波一齊玩，跟住發奮一齊去努力，個陣無搵過錢，你覺得我地咁樣係咪好正先？咁不如一齊去闌呢個天下。」未知二人是否夾份開食店。

網民們紛紛留言鼓勵古明華，當中包括：「職業不分貴賤，只要不是違法的，你就努力去干吧」、「過來我的夜市街，免租給你頭位，認真」和「好辛苦 ，件衫都濕曬」

▲ 古明華為一家經濟支柱！（取自Facebook）

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寵家好男人

古明華離巢TVB後，曾參與ViuTV節目《中佬唔易做》，轉戰內地發展的他更在江門開設主打港式茶餐廳美食的「世斯茶檔」。

據知茶檔於去年中開業，茶檔的食物價錢貼地，平均一客飯只是20元人民幣。古明華則化身「生招牌」在餐廳內拍片，又親自為客人沖奶茶。

古明華的女兒在10歲時患「腎小球炎症」，一旦病發便會全身水腫，每月醫療費用逾萬元，曾遇交通意外的古太又行動不便，因而無法工作，古明華成為家中的經濟支柱！

疼錫妻女的古明華努力賺錢養家，曾因而捱出病來，古明華曾患上肺結核而住院3個月外，於2020年3月因膽囊問題要接受手術，瘦了10多磅。

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