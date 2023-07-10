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【謝師禮物】兒子幼稚園畢業答謝老師　富貴家長豪送價值5萬名牌頸鏈

育兒經 13:16 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

兒子幼稚園畢業，有富媽媽豪送5萬名牌頸鏈答謝老師。

7月是畢業的季節，中小幼學生都陸續舉行畢業禮，準備踏入另一個學習階段。馬來西亞一名媽媽在社交平台大曬兒子幼稚園畢業，重點是她豪送價值5萬元的名牌頸鏈給老師，答謝她對兒子的教導和照顧，出手闊綽引來網民嘩然。

最新影片︰

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綜合外國傳媒報道，馬來西亞一名企業家媽媽Farah不時在抖音（TikTok），分享與一對子女的生活日常。她的兒子Ali在當地一間國際幼稚園就讀，日前她上載一段約34秒的影片，以「最後一天上學給Ali的老師驚喜」為題，影片最初是3名女傭簇擁著Ali下車，之後他回到幼稚園，與同學跟著老師一起走。

鏡頭一轉來到一間當地珠寶首飾名店，Farah挑選了一條標價32,490馬幣令吉（約54,000港元）的頸鏈，由店員放入盒中包裝得非常精美。這條名牌頸鏈正是她為兒子準備，要送給老師作答謝禮物。

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送厚禮感謝老師照顧

影片可以看到Ali在學校與好朋友擁抱告別，還有高年級的師姐，以及他向老師獻花的片段。到末段，Ali孭住Dior背嚢當書包，手上還拿著幾個Diro紙袋，應該是媽媽的戰利品，另有一袋就是送給老師的禮物了。最後他把禮物送到老師手上。Farah寫道︰

我們給她帶來了一個小驚喜。因為你，他今年學到了很多東西。作為他的第一位老師，你將永遠活在他心中。

網民對此表示羨慕，直言他們也想成為老師。有網民留言，「我新的抱負是要做國際學校幼稚園老師」、「這是一位幸運的老師」、「雖然許多人只注意到禮物的價格標籤，但他們沒留意到老師傳授給他的知識是無價的」。

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責任編輯︰王明芳

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