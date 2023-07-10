【以毒攻毒】9歲孫女被蛇咬嫲嫲誤信偏方　用蜘蛛吸毒後發燒吐血

▲ 內地有一名9歲女童被蛇咬，嫲嫲誤信偏方以毒攻毒用蜘蛛吸毒後，出現發燒吐血。

武俠劇《神雕俠侶》常聽到「以毒攻毒」，但真的不要誤信！福建泉州一名9歲女童日前遭蛇咬傷，腿部腫脹，她的嫲嫲以為孫女被蜈蚣咬傷，誤信親戚偏方，抓了一隻蜘蛛來「吸毒」；結果以毒攻毒，雪上加霜，孫女童當晚發燒、腳背紅腫，甚至出現口腔嚴重出血症狀，幸好及時送院，沒有生命危險。

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綜合內媒報道，9歲張姓女童家住永春縣蘇坑鎮，7月1日晚上9時許，出門牽小狗玩，踩到一個軟軟的動物，並被牠咬傷腳部，當下感到劇痛，但沒看清是遭什麼動物咬傷，就哭著跑回家找嫲嫲。

女童腿部腫脹有個紅色的小傷口，嫲嫲誤以為是蜈蚣咬傷，先用水沖洗傷口，有親戚得知情況趕來看，建議抓一隻蜘蛛放在傷口上「吸毒」，嫲嫲言聽計從。

當晚睡覺時，女童開始發燒，口腔裏還嚴重出血，「滿嘴是血」，之後兩天，家人又用了很多偏方，譬如用晨起公雞的唾沫、蜈蚣草等為女童塗抹傷口，但通通都不見效，才把女童送到泉州市中醫院就診，女童媽媽表示：「當時她的腳背紅腫，又很燙，小腿也是腫大的」。

經醫生仔細檢查其腳背傷口，判斷是毒蛇咬傷，傷口上更檢出了蛇毒和蜘蛛毒，隨即爲她做了傷口清理、塗抹藥物等治療，又擔心蛇毒影響到肝腎功能，又做了抽血等檢查，幸好沒事。

院方表示，女童之所以口腔內出血，是由於毒蛇咬傷後，破壞了凝血功能，接下來的治療會繼續檢查各項指標。

事件引起網民批評，有人表示「以毒攻毒，雪上加霜」，還有人說「現在已經是2023年了，怎麼還有這樣的家長啊？」也有人開玩笑稱「這位奶奶是不是看了太多武俠劇？」

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責任編輯︰王明芳