  • 32°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【翹脚問題】翹腳帶來的健康問題多多 邊種坐姿最好？

健康 11:54 2023/07/10

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

翹腳會產生很多不良的健康問題。

女士們坐下，很自然就會把一隻腳翹在另一隻腳上面，這樣的坐姿看來才比較優雅；男士們同樣喜歡翹腳，只是一般會將腳踝放在另一腳的膝蓋上，盡顯豪邁。從前在影樓拍攝的舊式家庭照，父母坐在前排，正襟危坐，雙腳平放，看來很老套，但這種坐姿其實最好。很多年前，已經知道翹腳會產生很多不良的健康問題。

坐下來時長期翹腳，會造成下肢血液循環問題，有機會引致水腫甚至靜脈曲張。物理治療師更指出，膝對膝的翹腳會增加骨盆後傾，導致腰椎後突，形成椎間盤突出，這下可麻煩了，到時肯定會坐立不安，受痛症困擾。另外，翹腳也有機會引致脊椎側彎，同樣很容易腰痠背痛。

別以為有時左膝翹右膝，有時右膝翹左膝，不就可以取回平衡嗎？專家表示，這反而會造成雙重扭曲，也是有損健康。

雖然有中醫師表示，如果要長期坐着，翹腳能夠減輕腰痠的情況，不全然是壞。不過，既然翹腳是不良坐姿，還是不要養成習慣，保持雙腳平放，也不要長期坐着不動，任何姿勢長期保持不變，一樣有問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

原文刊於《晴報》，原題為減少翹腳

撰文 : 魏綺珊 愛書愛戲的自由工作者

相關文章

【錯誤姿勢】常翹腳恐殺精　解構4大害處或可致血壓上升
16:42 2022/12/20
【錯誤姿勢】常翹腳恐殺精　解構4大害處或可致血壓上升
【男士健康】愛翹腳恐致3大傷害　恐增心血管風險影響男性生殖系統
15:55 2023/03/31
【男士健康】愛翹腳恐致3大傷害　恐增心血管風險影響男性生殖系統
【姿勢不良】翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響
12:30 2023/06/27
【姿勢不良】翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響

你可能感興趣

【錯誤姿勢】常翹腳恐殺精　解構4大害處或可致血壓上升
16:42 2022/12/20
【錯誤姿勢】常翹腳恐殺精　解構4大害處或可致血壓上升
【男士健康】愛翹腳恐致3大傷害　恐增心血管風險影響男性生殖系統
15:55 2023/03/31
【男士健康】愛翹腳恐致3大傷害　恐增心血管風險影響男性生殖系統
【姿勢不良】翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響
12:30 2023/06/27
【姿勢不良】翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響
健康問題 椎間盤突出 物理治療 中醫 痛症

最高瀏覽

【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
12:05 2023/07/09
【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
11:56 2023/07/09
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法
14:18 2023/07/09
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法