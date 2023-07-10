【翹脚問題】翹腳帶來的健康問題多多 邊種坐姿最好？

▲ 翹腳會產生很多不良的健康問題。

女士們坐下，很自然就會把一隻腳翹在另一隻腳上面，這樣的坐姿看來才比較優雅；男士們同樣喜歡翹腳，只是一般會將腳踝放在另一腳的膝蓋上，盡顯豪邁。從前在影樓拍攝的舊式家庭照，父母坐在前排，正襟危坐，雙腳平放，看來很老套，但這種坐姿其實最好。很多年前，已經知道翹腳會產生很多不良的健康問題。

坐下來時長期翹腳，會造成下肢血液循環問題，有機會引致水腫甚至靜脈曲張。物理治療師更指出，膝對膝的翹腳會增加骨盆後傾，導致腰椎後突，形成椎間盤突出，這下可麻煩了，到時肯定會坐立不安，受痛症困擾。另外，翹腳也有機會引致脊椎側彎，同樣很容易腰痠背痛。

別以為有時左膝翹右膝，有時右膝翹左膝，不就可以取回平衡嗎？專家表示，這反而會造成雙重扭曲，也是有損健康。

雖然有中醫師表示，如果要長期坐着，翹腳能夠減輕腰痠的情況，不全然是壞。不過，既然翹腳是不良坐姿，還是不要養成習慣，保持雙腳平放，也不要長期坐着不動，任何姿勢長期保持不變，一樣有問題。

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原文刊於《晴報》，原題為減少翹腳