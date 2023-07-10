【明星外遊】張曦雯晒泳照孖男友菲律賓旅行　豪住過萬蚊一晚安縵Resort

▲ 張曦雯夥男友入住菲律賓的超豪Resort，不忘大派福利，連post多張沙灘及下水照。

早前張曦雯與男友出外旅行度假，頻頻在IG大晒泳裝照，有極美海灘靚景作背景，相當吸睛。她一直未有透露自己身在何處，在最後終於在IG中揭曉，原來她入住菲律賓的超豪Resort安縵璞樂（Amanpulo），難怪她大讚服務五星級！

安縵（Aman Resorts）酒店集團向來以奢華定位，全球有30多間度假村，選址偏遠自成一國以極高私隱度為賣點，曾有不少明星及名人下榻，包括比爾蓋茨、大衛寶兒、馬克·朱克伯格及卡戴珊家族等。

張曦雯今次入住的安縵璞樂，位於菲律賓巴拉望北部的庫約群島（Cuyo Archipelago）的其中一個私人島嶼，需要在馬尼拉乘坐小型飛機才能到達。全島只有58間小屋及別墅，部分更有私人泳池，可以享受私人時光。房價最平由1,400美金起跳，港幣過萬元一晚，所費不菲！

▲ 於海灘食新鮮海膽。（相片來源：張曦雯IG @kelllycheung）

旅程中她盡情享受Resort，亦有出外島遊玩，更在海邊餐廳及海灘上大擦海膽。最後她亦不忘大派福利，連post多張沙灘及下水照，相信這趟浪漫旅程一定玩得盡興而歸。

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記者：張頌婷