【模範夫妻】連貼20張舊合照放閃　梁小冰+陳嘉輝相戀30載恩愛如昔

▲ 梁小冰發布多張與陳嘉輝的舊合照放閃。

梁小冰於抖音連環放閃，發放20張與丈夫陳嘉輝的昔日合照，甜蜜程度爆燈！

相戀30載的梁小冰和陳嘉輝人前人後都十分恩愛，是圈中的模範夫妻。

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梁小冰放閃

梁小冰最近於抖音發布一段影片，內附20張與陳嘉輝的舊合照，並寫道：

我們相識在微時

他是我在這個世界上最愛的人

能夠陪伴彼此

榮華富貴在我們面前，

猶如雲彩隨風而過~~

#世界這麼大遇見你不容易

#陪你度過漫長歲月

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愛情保鮮有道

梁小冰和陳嘉輝由拍拖到結婚至今相戀30載，梁小冰早前跟TOPick分享愛情保鮮法：「今年係我哋拍拖30周年、結婚23周年，永遠Keep住間唔中合作下，拍下嘢，擦下火花。」

陳嘉輝強調：「最緊要係所有節日都一定唔好放過，一定要去慶祝。」梁小冰稱：「佢好有儀式感。」陳嘉輝提醒各位男士：「唔可以有任何藉口而錯過咗嗰個節日。」

梁小冰甜笑道：「所以一年嘅聖誕節、生日、母親節、情人節......陳生都要點蠟燭、（準備）花、蛋糕、禮物，佢好鍾意咁樣㗎，搞好多嘢。我諗呢個都係Keep住30年不變。」陳嘉輝笑言：「因為有節日就可以不停地去慶祝，可以好開心。」梁小冰覺得：「Keep住初戀嘅感覺。」

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