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【模範夫妻】連貼20張舊合照放閃　梁小冰+陳嘉輝相戀30載恩愛如昔

娛樂 13:04 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

梁小冰發布多張與陳嘉輝的舊合照放閃。

梁小冰於抖音連環放閃，發放20張與丈夫陳嘉輝的昔日合照，甜蜜程度爆燈！

相戀30載的梁小冰和陳嘉輝人前人後都十分恩愛，是圈中的模範夫妻。

【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道

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梁小冰放閃

梁小冰最近於抖音發布一段影片，內附20張與陳嘉輝的舊合照，並寫道：

我們相識在微時
他是我在這個世界上最愛的人
能夠陪伴彼此
榮華富貴在我們面前，
猶如雲彩隨風而過~~
#世界這麼大遇見你不容易
#陪你度過漫長歲月

【開心速遞】《愛‧回家》朱展獲太太陪慶生　陳嘉輝+梁小冰結婚22年仍愛得甜蜜

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愛情保鮮有道

梁小冰和陳嘉輝由拍拖到結婚至今相戀30載，梁小冰早前跟TOPick分享愛情保鮮法：「今年係我哋拍拖30周年、結婚23周年，永遠Keep住間唔中合作下，拍下嘢，擦下火花。」

陳嘉輝強調：「最緊要係所有節日都一定唔好放過，一定要去慶祝。」梁小冰稱：「佢好有儀式感。」陳嘉輝提醒各位男士：「唔可以有任何藉口而錯過咗嗰個節日。」

梁小冰甜笑道：「所以一年嘅聖誕節、生日、母親節、情人節......陳生都要點蠟燭、（準備）花、蛋糕、禮物，佢好鍾意咁樣㗎，搞好多嘢。我諗呢個都係Keep住30年不變。」陳嘉輝笑言：「因為有節日就可以不停地去慶祝，可以好開心。」梁小冰覺得：「Keep住初戀嘅感覺。」

最新影片推介：周奕瑋專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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