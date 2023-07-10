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【母乳餵哺】棄母乳轉餵奶粉遭批評　港媽不忿以一句反擊男同事尷尬敗走

育兒經 12:46 2023/07/10

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男同事批評港媽不餵母乳，遭港媽一句KO。

隨著近年社會推廣母乳餵哺，令部分父母變成母乳狂熱分子。有新手港媽在社交平台專頁投稿，大呻自己產假後被男同事斥責她不餵母乳，更指自己老婆餵到兒子上學，著港媽「學嘢」，港媽嬲爆以一句反擊，令男同事無言敗走。

有新手港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，自去年放完產假後，很多同事都關心她，但有一名男同事的言論卻令她十分不滿。她表示，自己餵了一個半月母乳，其後就轉用奶粉。

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她生產後整個人很虛弱和發燒，不夠奶水，又無法兩小時埋身餵一次，有時累到BB哭也聽不到。即使日間有陪月幫忙，但夜晚依然很累，連老公都要請了一個月事假幫忙。

不料有男同事聽到後竟說，「攰你都要餵㗎，人奶對BB有益呀。」他侃侃而談如何在半夜邊睡覺邊餵母乳，又指港媽可坐在床上不動，著老公換片後再抱BB給她餵。

我老婆呀，餵到個仔返學呀，學嘢啦！

港媽聽後十分生氣，直言即使男同事的老婆做得到，也不代表對方覺得輕鬆，只是沒有跟他訴苦，而且港媽的身體狀況差，加上順產剪會陰，無論是坐或睡都不好，怎能全晚坐著讓BB奶睡。

其後，港媽再反擊，作為男人的同事根本不明白，以為眼見表面的事就是事實，

睇你個樣就肯定係由得老婆湊，總之老婆搞得掂就可以咩都唔使理，自己去風流快活，我有冇講中呀？

男同事被責罵一番後無言敗走，港媽認為，奶粉BB一樣很健康，她和老公都中了兩次新冠病毒，但兒子至今1歲多仍沒事，也沒看過醫生，她再強調，餵母乳不能強迫，餵不到就是餵不到。

不少網民都支持港媽，認為餵不餵母乳是個人決定，由不得其他人多說，「喺自己能力範圍之內，俾到最好嘅小朋友就已經係最好」，有人亦指責男同事無同理心，「又唔係佢餵有咩資格出聲」、「做嗰個又唔係佢，仲可以咁厚面皮拎出嚟講」。

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責任編輯︰王明芳

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