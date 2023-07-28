運動拗柴勿輕視 經常拗柴、關節勞損或致關節退化

▲ 鍾礎逸醫生指，人體當中以下肢關節如髖關節、膝關節及踝關節較易出現退化的風險，進行運動時要留意保護方法。

香港運動風氣日盛，然而不少人做運動時不慎扭傷，最常見是扭傷腳跟（俗稱拗柴），但傷者往往沒有特別處理，待痛楚減退後便繼續做運動，可能導致重複性拗柴，長遠或會加速關節的勞損及退化，扭傷的部位日久更有機會演變成退化性關節炎。骨科專科醫生鍾礎逸提醒，如運動扭傷後有持續痛症，最佳的扭傷或拗柴處理方式是找醫生檢查清楚，做針對性的正確治療，避免留下拗柴後遺症，導致關節長期勞損。

人體有很多不同的關節，當中以下肢關節如髖關節、膝關節及踝關節較易出現退化的風險，因為下肢是負重及受力的部位，最容易出現受傷及勞損等問題，特別是進行下肢運動如足球、籃球及跑步的時候，膝部及腳跟都有較大機會受傷。



關節退化 漠視拗柴、長期勞損為兩大成因



鍾礎逸醫生表示，關節退化有兩大成因，第一是急性的受傷，他舉例指：「不少人拗柴處理不當，或沒有特別理會，待痛症消失後便再做運動，但其實跟踺或已撕裂，處於拉長的狀態，令踝關節變得不穩定，出現重覆性拗柴的情況，長遠會令關節出現勞損，甚至會變成退化性關節炎。」他建議大家做運動前，要對該運動有基本認識，準備好裝備，並要有適當的熱身，盡量減低嚴重受傷的機會。

▲ 很多人做運動時扭傷膝部，或已導致十字韌帶或半月板受傷，影響膝頭的穩定性，加快關節的退化。

關節退化的另一成因，是慢性勞損或重覆性地使用。鍾醫生表示：「有些人希望透過跑山或行樓梯來減肥，對膝頭及腳跟的勞損會較大。」他建議大家應選擇適合自己的運動，例如在平路上跑步，或在健身室做運動，勞損程度相對較低，但同樣能做到強化肌肉或減肥的效果。

鍾醫生強調，現時很多老人家關節退化嚴重，甚至要置換膝關節，原因是年輕時過度勞損，扭傷後沒好好處理，長年累月導致情況惡化，他提醒大家不要輕視關節的痛症，應及早求診，由醫生評估病情。

視乎關節勞損情況 注射透明質酸、物理治療可雙管齊下

現時有很多方法可治療關節退化問題，醫生會根據關節磨損程度或病人痛症程度，以及病人是否已接受某些治療，從而選擇最適合的治療方法。

▲ 如果膝關節退化情況嚴重，亦可以選擇關節置換手術，將病變受損的骨和軟骨切除，然後在關節表面裝上由金屬和塑膠組成的人工關節。

例如透過物理治療，可強化肌肉，令關節附近的囊腫、肌肉跟膜的炎症痛症改善，增加膝關節穩定性¹。注射透明質酸亦是可行的治療方法，可減慢關節退化的速度，繼而改善痛症²。鍾醫生表示，透明質酸是天然的現成物質，較少副作用及風險，亦可以在診所處理，而且重覆注射也沒有太大問題，他補充：「我建議病人在有徵狀時才注射，一般來說，透明質酸注射後至少有半年以上的功效²。」

鍾醫生又指出，物理治療主要針對關節外部，而透明質酸則直接注射到關節內部，兩者沒有抵觸，可以同時進行。

市面上亦有消炎止痛藥，有助控制炎症，但如要長期使用，便要考慮病人的情況，因為這類藥物或會增加腎臟、心臟及胃部負荷²，加上部分病人有藥物敏感，因此要小心使用。

當其他簡單治療沒有效用，病人可考慮微創關節手術，以清理膝頭內的發炎及處理軟骨問題³，但要在醫院內進行，雖然危險性不高，但始終有一定風險，亦未必一定能夠長期改善痛症。如果關節退化情況嚴重，例如嚴重的O形腳，可選擇關節置換手術來改善關節變形及痛症³⁻⁴，不過，這種手術相對來說較為複雜且需要一定的復原時間，手術後需要兩至三個月的時間才能完全恢復。市面上有很多保健產品，如葡萄糖胺、膠原蛋白等等，鍾醫生認為，這類產品整體上是安全的，但要服用一段時間如三四個月才見效，他建議如果效果理想，可以繼續服食，亦可以停服兩星期，看看情況如何，再決定應否長期服用。

▲ 醫生：骨科專科醫生鍾礎逸

References

1. Dantas LO, Salvini TF & McAlindon TE. Braz J Phys Ther. 2021 Mar-Apr;25(2):135-146. doi: 10.1016/j.bjpt.2020.08.004. Epub 2020 Sep 8.

2. Migliore A & Procopio S. Clin Cases Miner Bone Metab. 2015 Jan-Apr;12(1):31-3. doi: 10.11138/ccmbm/2015.12.1.031.

3. Tria AJ & Scuderi GR. World J Orthop. 2015 Nov 18;6(10):804-11. doi: 10.5312/wjo.v6.i10.804.

4. Neyret P, Lustig S, Guyen T & Selmi AS. Interactive Surgery. 2008 Mar;3(1):6-12.



（資料由賽諾菲製藥全力支持）

MAT-HK-2300480-1.0-07/2023