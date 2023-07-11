9成上班族長期壓力大致頭痛　一文教你3招紓緩症狀

相信大家都有頭痛的經驗，都市人生活及工作忙碌，長期緊張、焦慮、壓力過度，都會令支撐頭部重量的頸肩肌肉過度收縮，持續收縮的肌肉會令頭部血管縮緊，出現局部缺血現象，從而造成最普遍的壓力性頭痛。長期頭痛實在是都巿人的一大困擾，這次就教大家3招即時紓緩症狀，讓你擺脫「痛」苦！

第一招︰定期運動

壓力性頭痛主要源自肌肉過度緊張收縮所致，因此定期進行適量運動不但可顯著減輕可能引發頭痛的緊張情緒，並能放鬆原本繃緊的肌肉，促進血液循環，有助釋放阻止疼痛信號傳遞到大腦的內啡肽。建議每星期至少5天進行30分鐘適量運動，如慢跑、瑜珈等，幫助紓緩及減少頭痛頻率。

第二招︰按摩3大紓緩頭痛穴位

近年不少研究指出按摩有助紓緩頭痛，大家不妨參照以下方法，透過按摩頭痛相關穴位，紓緩頭痛症狀：

1) 太陽穴：位於前額兩側，外眼角和眉梢中間，往外延伸的凹陷處

2) 百會穴：位於頭頂中央，雙耳上方往頭頂出發的交會點

3) 印堂穴：位於雙眉的中間點

按摩方法：用拇指在穴位上慢慢向下按壓，或用拇指輕輕打圈揉動

第三招︰適量服用止痛藥

如頭痛發作時正值上班或有重要事務需要處理，一般可選用含撲熱息痛成分的止痛藥，以助即時紓緩痛症。撲熱息痛是最常見用作紓緩頭痛的藥用成分，根據世界衛生組織建議，撲熱息痛可安全有效地幫助止痛退燒。

坊間不少傳言指服用太多止痛藥會導致抗藥性，藥效會隨服用的次數減少。其實服用止痛藥並不會導致抗藥性，只要遵照指示服用，不要胡亂服用過量的止痛藥，就不會減少藥效。有研究亦指出，在頭痛初發時服用止痛藥，可大大減少頭痛的惡化機會和時間。因此，建議無論在家或辦公室都常備止痛藥，以防不時之需，我們特別揀選3款主要的止痛藥品牌作比較，看看哪款止痛藥最有效最高性價比。

一圖比較3大主要止痛藥

從上圖可見，品牌F和品牌P分別含有效成份撲熱息痛，有效止痛，並加入咖啡因，咖啡因除了能協助提高止痛藥的止痛功效，讓藥品在不需要額外增加止痛藥劑量的情況下加強止痛效果，並能減少服用藥品後的睡意，適合上班族服用。品牌F和品牌P的止痛藥成分雖然完全相同，但品牌 F的價錢更實惠，性價比更高。此外，一般市民都存有誤解，認為不能轉換慣常服用的止痛藥，擔心藥效受影響。然而，只要成分相同，藥效自然一樣，並不會因為不同品牌而影響藥效。

至於品牌C則含有500毫克的阿士匹靈，阿士匹靈雖然能同樣止頭痛，但要留意長期服用阿士匹靈會有不少副作用，如胃部或腸道易受刺激、輕微的消化不良及感到噁心等。

特強幸福止痛素 無睡意配方 速效紓緩頭痛

性價比高的品牌F其實就是特強幸福止痛素，有研究指出98%用家認同有效紓緩頭痛、牙痛、經痛、肌肉酸痛、 喉嚨痛、以及傷風感冒引起的發燒。此外，品牌藥廠幸福醫藥一直堅守最高安全標準，廠房符合cGMP高規格廠房認證、同時符合 PIC/S 國際醫藥品稽查協約組織的國際醫藥品標準，確保藥品安全有效，可以安心服用。

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（特約）