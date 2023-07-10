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【車震失救】男病人約護士車震突心臟病發　女護士怕婚外情曝光竟見死不救

健康 17:24 2023/07/10

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與男病患停車場車震中途，對方突心臟病發女護士怕婚外情曝光竟見死不救。

小心色字頭上一把刀！英國一名男病患與一名已婚的42歲女護士發生婚外情，去年1月倆人相約於停車場偷情。在「車震」期間，男病患竟突然心臟病發。惟駭人的是，身為護士的女方見到此情況，並未有第一時間為對方報警及叫救護車，反而只是叫同事趕過來幫忙，令男方未有得到適時搶救，最終命喪黃泉。護士其後被裁定違反醫護人員職業道德遭解僱，並禁止從事護理工作18個月。

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綜合外媒報道，42歲女護士威廉斯（Penelope Williams）面對警員及紀律委員會的內部調查，她起初是含糊其辭，稱是收到男方訊息說「身體不舒服」，她才會到車上查看，並強調事發當天僅於車上待了35至40分鐘，與男方只是「純粹聊天」，惟對方期間卻心臟病發，經過一頓痛苦呻吟後便不醒人事。不過，威廉斯其後又改口承認與男患者已有長達1年的不正當關係，而事發時會面目的亦是為了「車震」。

據紀律委員會的調查，威廉斯是為怕偷情事件曝光，故當時即使見到情夫危急，仍未有立即撥打電話向醫療單位求助，而是打給另外一名護士同事，要求幫手替男病患進行「心肺復蘇（CPR）」。惟該同事抵達現場後，眼見男方已經沒有生命跡象，於是才立即報警及呼叫救護車，而男方送院後，亦證實因心臟衰竭及慢性腎臟病而死亡。

對於有關事件，委員會認為，威廉斯不但讓護理工作者名譽蒙羞，亦違反了醫護從業人員的基本原則，於是決定將她從醫院開除，並禁止她從事醫療工作18個月。

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責任編輯︰羅嘉欣

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