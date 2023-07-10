【領展追租】凱施餅店再有4分店被指欠租　領展入稟追逾92萬兼收舖

▲ 凱施餅店再有3分店被指欠租，領展入稟追逾69萬兼收舖。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，再有分店續被指欠租。領展物業有限公司早前已入稟指凱施餅店逾10間分店拖欠租金，日前再就4間位於領展商場的分店入稟追討欠租，指4分店自3月始拖欠租金，遂向其經營公司及作為擔保人的董事，追討欠租及雜費等共逾92萬元，並要求交吉舖位。

原告領展物業有限公司；答辯人凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。

入禀狀指，原告旗下何文田愛民邨地舖、何文田廣場、彩雲商場及黃大仙中心北館其中4個舖位，分別與首答辯人於2021年簽訂租約，租予答辯人經營凱施餅店及半熟工房，月租為8.1萬至12.75萬元，另須支付差餉等雜費，次答辯人則作為擔保。

入稟狀指，答辯人於2022年8月曾拖欠租金，原告從答辯人支付之訂金扣除。直至2023年3月，3間分店仍拖欠租金，截至5月5日，分別拖欠租金及差餉等為逾28.3萬、21.9萬、18.8萬元及22.7萬元。原告曾去信要求追討不果，遂入稟追討所涉欠款共逾92萬元，並要求交吉舖位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



記者：林育慧