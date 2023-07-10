  • 33°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【令人心痛】粗心母親趕住上班　3歲兒子被遺留車内6小時活活熱死

兒童健康 13:27 2023/07/10

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

istock

意外一單也嫌多。西班牙發生一起悲劇事件，一名粗心母親把3歲的兒子遺忘在車上，然後便急著上班，到下午父親在幼稚園找不到兒子後立即報警救助，可惜男童最終仍告失救致死，令人悲痛。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運

綜合外媒報導，事件發生在奧波里尼奧市。本月6日的早上10點，該名母親把車停放在公司附近的停車場，但卻遺留了正在後座熟睡的兒子，便上班去。

到下午4時，父親到幼兒園接兒子放學卻找不到人，撥電話給妻子才驚知原來兒子被留在車上達6小時。父親當下立即報警，救援人員到達車子現場後，發現男童已經沒有生命跡象，當場被宣告死亡。

當地救援團隊表示，事發當天的氣溫約為攝氏27度，但因為早上較清涼，救出男童時，他身上是穿著一件外套。

男童的死因被懷疑可能是留在車內「中暑」而死。但是，他的確切死因及時間仍有待驗屍報告出爐後才可知道。

為了哀悼男童，當地政府舉行為期3天的哀悼儀式。本月7日的議會會議被取消，中午時分在市政廳廣場有默哀一分鐘的儀式。此外，原本定於週末舉辦的節日慶祝活動也被取消。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
17:04 2023/07/08
【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
17:22 2023/07/09
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
【以毒攻毒】9歲孫女被蛇咬嫲嫲誤信偏方　用蜘蛛吸毒後發燒吐血
今日 11:58
【以毒攻毒】9歲孫女被蛇咬嫲嫲誤信偏方　用蜘蛛吸毒後發燒吐血

你可能感興趣

【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
17:04 2023/07/08
【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
17:22 2023/07/09
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
【以毒攻毒】9歲孫女被蛇咬嫲嫲誤信偏方　用蜘蛛吸毒後發燒吐血
今日 11:58
【以毒攻毒】9歲孫女被蛇咬嫲嫲誤信偏方　用蜘蛛吸毒後發燒吐血
兒童健康 網絡熱話 罪案 中暑 幼稚園 西班牙

最高瀏覽

【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
12:05 2023/07/09
【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
11:56 2023/07/09
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法
14:18 2023/07/09
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法