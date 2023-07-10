【令人心痛】粗心母親趕住上班　3歲兒子被遺留車内6小時活活熱死

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意外一單也嫌多。西班牙發生一起悲劇事件，一名粗心母親把3歲的兒子遺忘在車上，然後便急著上班，到下午父親在幼稚園找不到兒子後立即報警救助，可惜男童最終仍告失救致死，令人悲痛。

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綜合外媒報導，事件發生在奧波里尼奧市。本月6日的早上10點，該名母親把車停放在公司附近的停車場，但卻遺留了正在後座熟睡的兒子，便上班去。

到下午4時，父親到幼兒園接兒子放學卻找不到人，撥電話給妻子才驚知原來兒子被留在車上達6小時。父親當下立即報警，救援人員到達車子現場後，發現男童已經沒有生命跡象，當場被宣告死亡。

當地救援團隊表示，事發當天的氣溫約為攝氏27度，但因為早上較清涼，救出男童時，他身上是穿著一件外套。

男童的死因被懷疑可能是留在車內「中暑」而死。但是，他的確切死因及時間仍有待驗屍報告出爐後才可知道。

為了哀悼男童，當地政府舉行為期3天的哀悼儀式。本月7日的議會會議被取消，中午時分在市政廳廣場有默哀一分鐘的儀式。此外，原本定於週末舉辦的節日慶祝活動也被取消。

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責任編輯︰王明芳