【斷崖式衰老】美國研究人體老化有3個年齡轉捩點 肌肉流失是身體衰老第一個訊號

▲ 人類生命周期中有3個轉捩點，多發生在34歲、60歲和78歲。

養生的終極目標是治未病和延緩衰老，抗衰老是漫長的路，但原來人體老化是有轉捩點的。美國士丹福大學曾進行一項研究，分析了4,263名年齡介乎18至95歲的人血液中的細胞，發現人類生命周期中有3個轉捩點，多發生在34歲、60歲和78歲。

想避免斷崖式衰老便要留意身體的狀況。肌肉流失往往是身體衰老的第一個訊號，肌肉流失會令反應和行動減慢，如發現肌肉減少，便要多加留意。建議多做負重運動，尤其要重視肌肉鍛練，可以有效防止肌肉流失和皮膚鬆弛。

延緩衰老要多攝取抗氧化物質，如維生素C、E、胡蘿蔔素和花青素。可用2朵洛神花、5克玫瑰花和10克黑枸杞，再加入70度熱水焗泡即可。此茶有助於抗氧化，對抗自由基，從而防止細胞氧化。

洛神花味酸，偏涼，歸腎經，極具抗氧化功能，能活膚減齡、調節血脂、降血壓、清熱解毒、利尿排濕。

玫瑰味甘，性溫，歸肝、脾經，能行氣解鬱、活血化瘀、補血養氣、美容養顏、促進血液循環、平衡內分泌、調節情緒。

黑枸杞味甘、性平，歸肝、腎、肺經。它富含花青素，能夠養肝明目、補腎益精、延緩衰老、改善月經不調等。

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