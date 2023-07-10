【揦脷手袋】名牌手袋貴到眼凸　858萬港元黃色LV手袋貴得有道理？

▲ 潮王Pharrell Williams拿著的，正是價值100萬歐羅（折合約港幣858萬）的，正是黃色Speedy LV手袋Millionaire。

時尚呢樣嘢有時真係唔只要識鐵，仲要識價錢，令所每位女士為之瘋在、唔少OL因此而節衣縮食追捧嘅手袋，就因為「成本上漲」原因，已不斷加價加到令人負擔不起的地步。

話口未完，BV日前公布推出透明膠手袋，價錢更加揦脷，據知呢個手把位同手袋底合只係品牌著名的小羊皮之外，其餘全部以透明膠「還原」品牌經典織皮紋，定價為33.1萬台幣（折合約8.26萬港幣）！

BV透明膠袋售逾8萬港元

當然，呢個都只係上試一個透明膠手袋的價錢，而講到最瘋狂，當然唔少得榮升Louis Vuitton男裝創意總監的Pharrell Williams，近期跟佢出雙入對出席唔同時裝騷的黃色Speedy LV手袋，佢更親自向傳媒介紹呢個袋嘅名稱叫Millionaire，而售價亦跟袋名一樣咁親切定價為100萬歐元（折合約港幣858萬）！

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大家夢想拎住一層樓出街嘅夢想終於可以實現了，不過此舉無非LV全新Speedy手袋系列（即係Rihanna係廣告示範黃、紅、綠、藍色的Speedy）定位更高，而筆者相信各大品牌會係手袋戰場上搞盡綽頭，令定價會愈來愈高之外，大家只好學下Elon Musk諗計仔如何錢搵錢，唔係人工加極得個4%的話，真係追唔到落去架啦！

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記者：黃鑑江