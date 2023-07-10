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【娛圈囍事】蔡嘉欣透露男友求婚過程　直認將減少幕前工作

娛樂 14:15 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

前港姐蔡嘉欣今日（7月10日）在社交網宣布嫁給拍拖近7年的圈外男友Derek，正式榮升人妻！

談到二人何時舉行婚禮，嘉欣接受TOPick訪問時表示將會在年底12月香港舉行，故現在忙於籌備婚禮事宜。

【娛圈囍事】前港姐宣布嫁圈外富貴男友　蔡嘉欣曾自認拜金準備做人妻

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自爆求婚冇驚喜  減少幕前工作

提到男友求婚是否浪漫感人，她說：「比較簡單，在酒店房內，沒有鮮花或有何佈置下求婚，我亦都沒有哭，因為是預料之內，結婚都計劃很久，所以我都預料他會在那段時間求婚。」

她續說：「我男友不是驚喜派，他做甚麼也會告訴我，所以完全沒有驚喜，是簡單溫馨的求婚。」

問到結婚後是否會減少幕前工作，她說：「現時的幕前工作都比較少，自己都有工作事業要忙，所以這年也少在幕前出現。」

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早已認定對方為終生伴侶

嘉欣亦上載一條Youtube片段紀錄籌備結婚點滴 ，在片中她透露在去年9月在摩洛哥被求婚，又指與Derek拍拖三年已認定對方是終生伴侶。

而且，他們在去年1月亦買了樓作為新居愛巢，現已完成裝修開展其新生活，她又分享在巴黎不同景點拍攝婚紗相的點滴。

最後她騷出求婚戒指，並指Derek是完全沒有驚喜：「他選好求婚戒指，就帶我去店舖才度身訂造這個尺寸。」

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記者:陳曉柔

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