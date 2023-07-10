【盛夏美食】Paper Moon推仲夏限定海鮮盛會　意籍總廚搜羅多國海鮮入饌極盡鮮味

▲ Paper Moon意籍行政總廚Marco Maggio誠意推出仲夏限定的海鮮盛會Summer Seafood Festa，帶來多道意國風味的海鮮美饌，讓一眾海鮮迷大快朵頤。

夏日天氣悶熱，鮮甜無比的海鮮料理能為味蕾帶來清新感覺，讓暑氣盡消。Paper Moon意籍行政總廚Marco Maggio誠意推出仲夏限定的海鮮盛會Summer Seafood Festa，帶來多道意國風味的海鮮美饌，讓一眾海鮮迷大快朵頤。

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Marco搜羅了不同海鮮入饌，讓Summer Seafood Festa菜單更豐富精彩。薈萃紅蝦、劍魚薄切、鯷魚、八爪魚、手工水牛芝士等的意式海鮮拼盤（$488），配合不同烹調手法，一次過呈現多樣滋味。

鮮艷奪目的拿坡里香辣海鮮魚湯（$428）匯聚了各式海鮮，先用白酒炒香青口、魷魚、八爪魚及大蝦，加入以魚湯、蝦湯、番茄、韭蔥、甜椒、辣椒等製成的湯底一同熬煮，最後放入煎香過的八角魚及石崇魚，每一口均洋溢著馥郁旨味及微微辣香。

口感煙韌、充滿薯仔香氣的薯糰是意大利的傳統主食之一，Marco悉心設計的薯糰伴烏魚子及蘆筍 （$358），以蘆筍、雞湯、橄欖油等調配而成的醬汁煮製薯糰，再灑上來自意大利的 Bottarga 烏魚子，增添鹹香及口感。番茄弦線意粉伴虎蝦、螳螂蝦及海鮮 ($388) 彈牙且有嚼勁，兩款蝦以外亦加入了青口、蜆及魷魚，配以清甜的番茄醬汁，讓整道菜的鮮味昇華。

主菜方面，備有大西洋鱸魚柳伴紅蝦、帶子及茴香蘋果汁 ($488) 和西西里橄欖油劍魚伴開心果青醬及柑橘沙律 ($428) 兩款可選，前者採用肉質嫩滑細膩的鱸魚，魚柳煎至外皮金黃香脆，入口時散發淡淡焦香，配上蝦味香濃的紅蝦及豐厚甘甜的帶子，佐以自家調配的茴香蘋果醬汁，味道清新怡人。細緻富彈性的劍魚加入特級初榨橄欖油、蒜頭及百里香以攝氏65度浸煮大約15分鐘，淋上堅果味香濃的開心果青醬，色香味更具層次。

意大利阿馬爾菲海岸盛產檸檬，Marco 亦特意呈獻阿馬爾菲檸檬蛋糕 ($128)，讓賓客以舌尖感受當地的芬芳氣息。加入阿馬爾菲檸檬皮製成的海綿蛋糕鬆軟濕潤，搭配以阿馬爾菲檸檬酒製成的吉士醬內餡，蛋糕外層再鋪上輕盈的檸檬忌廉，散發淡淡幽香，伴以酸度較強的檸檬雪糕品嚐，兩者配合得宜，互相平衡。

Summer Seafood Festa菜單於晚市供應，客人亦可以優惠價$1,280 享用四道菜的 Tasting Menu，於上述菜品中自選一款前菜或湯、意粉及主菜各一款，配以阿馬爾菲檸檬蛋糕。

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責任編輯︰陳珈希