【誤信偏方】10歲男童感冒發燒　遭家人「放血排毒」強餵草藥入院1日身亡

▲ 10歲男童感冒發燒，遭家人刀割身體「放血排毒」、強餵草藥，入院1日身亡。

小朋友出現身體不適，應儘快求醫，切勿聽信偏方。近日，越南一名10歲男童，因感冒出現發燒、咳嗽等症狀，竟遭家人餵食不明草藥，並多次刀割身體以「放血排毒」。最終男童病情惡化，送院1天後不治身亡。

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綜合外媒報道，該名男童因出現發燒、咳嗽、四肢冰涼、全身無力及呼吸不順等感冒症狀，家人竟從市場買了來歷不明的草藥餵男童飲用，甚至用小刀和剃刀多次割傷男童身體，以排走其體内毒血。

未料，男童的病情不但沒有好轉，反而愈加嚴重。8天後，家人將其送往醫院急救，當時他已出現發燒、乏力、皮膚暗黃、鞏膜發黃、眼瞼水腫、腹脹、肝腎衰竭、呼吸衰竭、無尿等多種症狀。

隨後男童因器官問題繼續轉送到國家兒童醫院治療，結果被診斷出患有敗血症及多器官衰竭，最終搶救無效，住院1天後不幸身亡。

當地國家兒童醫院內科深切治療部主任兼副教授Ta Anh Tuan表示，用小刀或剃刀「放血治療」及「餵食不明草藥」是不科學的方法，這種方法既無效，又會導致小朋友因失血過多而危及生命。

他指，若人體天然的細菌屏障被破壞，可能會令細菌入侵體內，造成血液感染。同時，家長為孩子進行不科學的治療方法，不僅推遲了孩子前往醫院就診的時間，還錯過能夠挽救生命的「黃金時機」。

醫生呼籲家長，在為兒童使用任何藥物或治療之前，需咨詢醫生，切勿急於使用來歷不明的藥物或不科學的治療方法。

當發現孩子出現異常體徵時，家長應盡快帶孩子前往專門的醫療機構及時檢查和治療，以免延誤治療時機。

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責任編輯︰羅嘉欣