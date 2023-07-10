【免費機票】快運今早10時半派2.1萬張機票　國泰港航稍後派發

▲ 快運明早10時半派2.1萬張機票（快運圖片）

政府「你好，香港！Hello Hong Kong」計劃，宣布今年7月份派發8萬張機票予香港市民，3間負責派出機票的航空公司陸續公布詳情。由7月11日上午10時30分開始，HK Express率先送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票，給通常居住於香港人士，但旅客須繳付相關稅項、附加費及其他收費。

旅客可以由香港國際機場出發，乘搭直航航班到訪亞洲多個城市，包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中或高雄。

活動時間由2023年7月11日至7月24日。免費機票旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，須於2024年5月31日完成旅程。活動受有關細則及條款約束，詳情按此了解更多。

搶免費飛步驟：

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步驟一

在活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票。

步驟二

選擇航班，並填寫乘客資料以確認參加資格，登記時需要提交旅遊證件上的乘客姓名、出生日期、聯絡電話及電子郵件電郵。

步驟三

加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。

步驟四

完成訂單後，將收到行程確認電郵。

快運提醒，參加者必須年滿12歲才可以參加機票禮遇活動。去程目的地和回程出發地必須一致，即由香港出發，回程亦必須選擇在香港落機。

每位旅客需要就每次重新更改旅遊日期／時間支付每航段580港元的費用，並視乎機位情況而定。票價亦可能會有差異（包括相關稅項及附加費 ）。可以透過HK Express 網站的「管理我的訂位」 進行更改。如錯過辦理登機手續時間或未在要求時間內登機，將會被視為放棄得獎機票，不得重新預訂。

另外，香港航空將於7月24日至8月25日，送出由香港前往印尼、日本、韓國、中國內地、泰國和越南等20多個航點的免費機票。

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至於國泰航空則在7月25至31日，送出台北或高雄前往香港的機票；大灣區航空亦正在台北送出總共1,500張由台北飛往香港的來回機票，於7月3日至8月25日期間，在3個指定台北旅行代理購買機票一張，即免費獲贈多一套機票。

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責任編輯：陳麗娜