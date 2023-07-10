【癌症殺手】男子左臉長黑斑　搭火車意外獲醫生揭患癌救回一命

▲ 美國一名男子在乘搭火車時被皮膚科醫生搭訕，其後意外揭發患上皮膚癌並救回一命。

臉上長出不明斑點要注意！美國一名男子日前在搭火車時，突然遭到一對皮膚科醫生夫婦搭訕，指出他臉上的黑斑似乎有些異常，建議他就醫檢查。男子之後接受檢查，沒想到真的診斷出患上皮膚癌，所幸及時發現，經手術切除後已逐漸復元。

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綜合外媒報道，來自美國德州的Chirs Meffen去年11月與家人旅遊，在乘搭一列聖誕主題的火車期間，坐在他前面的皮膚科醫生夫婦Christpoher Chu與Chelsey Straight意外發現他的左臉近顴骨處有一塊形狀詭異的黑斑，懷疑Chris可能罹患皮膚癌，於是上前關切。

Chelsey憶述，當時是丈夫Christopher先發現Chris身上的異狀，並示意想和她討論一下；她隨即假裝轉身調整窗簾，趁機觀察Chris的臉。由於發現Chris臉上的黑斑呈不規則狀，於是Chelsey在下車前向他攀談：

我知道突然這樣問有些奇怪，但我是一名皮膚科醫生，想知道你之前是否有找人檢查過臉上的黑斑？

Chris搖頭指不曾就醫，並透露黑斑是從2017年開始出現，一旁聽見對話的妻子則表示，曾多次勸他就醫，但對方一直不以為意。醫生夫婦最終在下車前成功說服Chris到他們的診所接受檢查。

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之後Chris如約前往他們的診所就醫，檢查後果真發現他患上原位黑色素瘤（Melanoma in situ），或稱早期黑色素瘤。Chelsey指出，這種癌症又稱為「第0期」黑色素瘤，因為尚未擴散、僅影響皮膚表層，所以無須進行化療，只要透過手術切除病變部位，並在術後記得覆診及注意陽光照射即可。

Chris在進行3次手術之後成功切除所有病變部位，如今已成功恢復健康。他表示「這是一個很大的祝福」，並且十分感恩當日在火車遇上醫生：

我會永遠感激Dr. Straight那天出現在火車上。

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick表示，黑色素瘤屬惡性皮膚癌的一種，約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。

胡醫生指出，一般良性癦痣的邊界比較規則明顯，顏色比較均勻，通常呈單一顏色，亦無太大變化。但如果是黑色素瘤，形狀可以變得比較不規則，變大凸起，顏色也會變得不均勻，可呈多種顏色，如變啡、變藍或變黑等，邊界會變得比較模糊一點，以及可能不規則，甚至有點痕癢、流血、潰瘍等變化。倘若發現有這種情況，就要儘早求醫。

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責任編輯︰羅嘉欣