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【通靈遊戲】36名學生玩碟仙後現詭異行為　集體昏厥抽搐短暫失明送院

健康 13:45 2023/07/10

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36學生玩碟仙後現詭異行為，集體昏厥抽搐短暫失明送院。（iStock圖片）

玩碟仙玩出禍！哥倫比亞一間學校有36名學生玩通靈板後，集體出現怪異行為，包括昏厥、抽搐、短暫失明等，事發後，學生被緊急送院治療，當地教育局表示正調查事件，呼籲學生勿玩通靈遊戲，防止同類事件發生。

最新影片：

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綜合外媒報道，事發於考卡省廷比基（Timbiquí）一間學校，當時有36名學生在場，最初只有部分學生出現異樣，但後來越來越多人有詭異行為。影片可見，有學生在地上抽搐，亦有人不停掙扎，其他人立即制止對方作出自殘行為。

（Twitter影片截圖）

報道指，學生等待送院期間，曾接受聖水潑灑、祈禱，其後在醫院進行昏厥、短暫失明、焦慮等相關治療，所幸大部分學生現時已經康復。

事發後，考卡省教育局表示，目前正在調查事件，呼籲家長、老師切勿讓學生玩通靈遊戲，防止同類事件再度發生。

而在今年3月，哥倫比亞帕斯托（Pasto）一間學校，有28名女學生玩西洋碟仙後，集體出現昏厥、焦慮等症狀送院，多名家長懷疑學生在校內玩通靈板所致。

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責任編輯︰羅嘉欣

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