【香港小姐2023】17位港姐佳麗首見媒體　三大熱門郭珮文+莊子璇+王敏慈率先奪獎

▲ 17位香港小姐候選佳麗會見傳媒！

《2023香港小姐競選》17位佳麗今日（7月10日 )現身尖沙咀某酒店出席記者會，首度正式會見傳媒，入圍隹麗將於本月13日前往越南拍攝外景，而決賽於8月27日舉行。

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▲ 17位候選佳麗首度會見媒體！

佳麗抽「冧巴」

席間，佳麗們進行抽「冧巴」，最終抽籤結果為1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、11號周婷（Jennifer）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）和17號王敏慈（Lovelle）。

當中，10號陳霈錤步入後台時，不慎拗一拗柴。

▲ 佳麗們進行編號抽籤！

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27歲毛志琛「趕尾班車」

學歷方面，今年佳麗中有5位為碩士生，分別為陳霈錤、陳怡名、潘明璇、陳曉彤和姜依宁。

至於年紀最輕為6號胡睿涵，只得18歲的她中學畢業；另外毛志琛今年27歲，為年紀最大的佳麗，「趕尾班車」於今年參選。

另外佳麗們以白色連身裙示人，當中「巨胸版蔡思貝」郭珮文穿上背心型連身長裙，Juliana「封胸」收起姣好身材，只是輕露纖腰，似乎想「留前鬥後」，至於另一大熱人選王敏慈穿上斜肩裙子，繼續大晒香肩；而莊子璇穿上帶點透視的短裙，晒出美腿！

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席間大會公佈由觀眾投票選出的「一見鍾意佳麗」，當中第一位為大熱的15號莊子璇，第二位為「巨胸蔡思貝」郭𤦍文，第三位是「翻版范冰冰」王敏慈。

記者：陳曉柔

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