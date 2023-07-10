【書展2023】施匡翹推出大碟+散文相集　Zaina騷美背「賀」出道4年【多圖】

▲ 施匡翹（Zaina）推出大碟+散文相集。

現年27歲的歌手施匡翹（Zaina），今年將首次踩入書展，推出《Ztory》大碟+散文相集，並在7月18日會在711全線率先發售。

在散文相集中，Zaina以8大造型示人，從純真可愛到性感嫵媚，相當百變。散文集內容更是由Zaina親自撰寫，將她由孩童時期與音樂的緣分，到參加校內歌唱比賽，再出道成為歌手的心路歷程通通記下來！

Zaina為大碟拍攝了兩款不同的封面，她直言：「兩款封面希望可以帶畀大家唔同感覺。」其中一款以半遮臉的拍攝方法，只露出眼睛為主，讓人有一種神秘的感覺。至於第二款則紮雙髻，以可愛調皮的造型示人。

【明星學業】讀女校培德未畢業已被發掘 施匡翹棄任教師入行追夢

Zaina性感大露背

除了大碟外，Zaina亦同時推出散文相集，相集中記錄了其八款不同造型，有性感大露背裝、公主裝，到黑白神秘Look等等。

在散文集的文字中，她透露還在讀書的時期就被星探發掘，開始了兼職拍廣告的生涯。到第一次與師姐蔣嘉瑩（Vivian）合唱《假如真的再有約會》新版本後，公司馬上安排她推出真正的第一首個人單曲《初心》：「身邊的朋友們也是從這時候才知道我真的成為歌手了。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

出道四年

出道成為歌手四年間，Zaina更是集合了從錄音室錄歌的體驗、從不同監製、導演、資深的前輩和幕後製作人員等身上學習的六大寶貴意見在散文相集中記載，希望讓讀者們都有所得益。

她在文中分享到一段自己很喜歡的話：「真正的幸福往往來自於更少，但是更專注和更投入，因為這才是幸福的關鍵。世界有他的計劃，但你也有自己的計劃，記得要保持好自己的節奏。」

▲ 施匡翹（Zaina）已出道4年。

轉行性感路線

Zaina在今年出席港台舉辦的「十大中文金曲」頒獎禮，激罕以超性感裝扮示人。她選穿了一條白色露肩裙，中門大開剪裁非常吸睛，將其白晢膚色顯得更亮白、耀眼。加上Zaina當天的妝容帶有混血風格，有別於平日乖乖女的感覺。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

最新影片推介：周奕瑋專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R