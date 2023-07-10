【抽獎遊戲】盛夏參加「鐵腳遊世界」大獎賞　頭獎德國高級品牌行李箱

▲ 「鐵腳遊世界」大獎賞，有機會贏走頭獎德國高級品牌行李箱及其他豐富旅遊獎品！

由7月7日起至8月8日，凡於指定零售商購買指定產品，並成功透過WhatsApp號碼7084-1827登記，即可參加「鐵腳遊世界」大獎賞，有機會贏走頭獎德國高級品牌行李箱及其他豐富旅遊獎品！

最新影片推介︰

獎品名單：

頭獎 (1名, 約值$13,300) : 德國高級品牌31.2吋行李箱乙個

二獎 (1名, 約值$6,990) : Sony全新超廣角變焦Vlog相機ZV-1 II 乙部

三獎 (1名, 約值$3,648) : 人氣360全景運動相機乙份乙份

四獎 (2名, 約值$3,499) : 平板電腦第十代 64GB乙部

五獎 (5名) : Casetify USD40 電子禮品卡乙份

六獎 (5名) : Klook HKD$200電子禮品卡乙張

七獎 (55名) : 個人護理店$50現金禮券乙張

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責任編輯︰陳珈希