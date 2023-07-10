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【身體最誠實】李佳芯跟甄詠蓓學戲改變人生觀　女神Ali：我唔要再做旁觀者！

娛樂 16:29 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

由莫樹錦醫生聯同3位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡任主持的TVB健康資訊節目《身體最誠實》，在今晚（7月10日）播出的第7集的「Ali Says」內，女神Ali分享剛做演員時跟資深舞台劇演員甄詠蓓老師學戲經歷。

Ali透露，戲劇課以玩遊戲為主，當時其中一個遊戲是貓捉老鼠，她說：「因為我好唔想畀人捉到，所以係咁搵求生路線，甚至乎匿喺牆角或者人群之中。」惟上了6個星期課後，甄詠蓓給Ali的評語是：「呢6堂裏面一直唔喺度，係一個旁觀者」。

【女神Ali】李佳芯承認工作腳步放慢　寄語：學會放開唔等如放棄

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嘗試與世界接軌

被導師如此評價的Ali坦言耿耿於懷：「我已經好畀心機做每一樣嘢，點解會畀呢個評語我呢？」直到後來演出機會變多，Ali才慢慢明白甄詠蓓的「苦心」，她說：「當時嘅我只係專注唔想畀人捉到，我根本就係群體之外，冇打開心窗同人互動，名副其實只係一個旁觀者。」

Ali續指，因而開竅：「後來我嘗試同世界接軌，投入角色用心去同對手互動，因為我唔要再做旁觀者！」何沛珈是集會落區訪問OL，探討孭手袋引致的肩痛問題，又會孖住梁超怡請教運動治療師紓緩方法。

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未能抽離角色

另外，明晚（7月11）播出的《身體最誠實》第8集內，李佳芯於「Ali Says」分享工作與生活平衡的重要性，並自揭拍攝劇集《與諜同謀》時，曾因角色太過悲情而未能抽離。

Ali說：「嗰時覺得自己好似患咗抑鬱咁，每日都淨係想匿喺屋企唔想見人，到咗夜晚又會失眠瞓唔着，直至去到下一套劇，先至可以走番出嚟！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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