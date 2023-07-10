【消費券優惠】惠康7-11買現金券賺回贈　萬寧最高享$538即時回扣

▲ 惠康7-11買現金券賺回贈，萬寧最高享$538即時回扣。（DFI 零售集團提供）

2023 第二期消費券將於7月16日派發，DFI 零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven繼續推出各項優惠，焦點包括惠康現金券買$1,000送$50；萬寧購物享最高$538即時扣減優惠；7-Eleven 現金券買$300送$30。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

惠康購物現金券買$1,000 送$50

由2023年7月16日至18日，於惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買現金券，即享額外獎賞。凡買$1,000購物現金券，即送一張$50購物現金券，贈送的$50現金券有效期至2023年8月20日，並不設最低消費要求。

為慶祝惠康78周年，是次推出的購物現金券為周年限量版，聯乘本地知名插畫家Jonathan Jay Lee，推出兩款展現地道香港情懷的購物現金券。每人限購$10,000現金券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

萬寧使用指定消費券支付平台 最高享$538即時扣減優惠

由2023年7月16日至31日，於萬寧分店使用八達通／AlipayHK／WeChatPayHK／PayMe／BOCPay，購物滿$998，即時扣減$148；7月16日至9月15日期間，於萬寧分店購物滿$298，即時扣減$28，購物滿$398，即時扣減$48，購物滿$698，即時扣減$98。

同時，於萬寧官網網店使用八達通／AlipayHK／WeChatPayHK／PayMe，購物滿$808，亦可即時扣減$98；於萬寧官網購物滿$808，並選擇店取服務，更即時扣減$118。顧客合共可享高達$538即時扣減優惠。購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChatPayHK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe／BOCPay），即可獲得扣減優惠。

優惠券只限使用一次，優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒配方奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事EasyCash提款及八達通增值服務，以及不能於yuu折扣日、恒生enJoy卡94折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

7-Eleven現金券買$300額外送$30

由2023年7月16日至9月12日，於全港7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈。凡購買$300現金券（一套10張$30現金券），即額外送多一張$30現金券。

可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用。以上優惠只適用於香港店舖。所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

另外，7-Eleven推出限時雪糕優惠，由2023年7月14日至18日，顧客可以優惠價購買指定雪糕產品，包括各款MOVENPICK雪糕/雪葩100毫升$80／4盒；樂天涼快沙冰/"爽"冰凍甜點杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒/固力果巨型甜筒$68／5件。

最新影片推介︰

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜