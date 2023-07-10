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【台灣研究】18年追蹤研究　醫生揭9類食物助延長壽命

保健美顏 17:22 2023/07/10

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18年追蹤研究，醫生揭9類食物助延長壽命。

想活得健康，大家不妨可從日常飲食入手！有醫生便引用了2021年的一項台灣研究，指出透過18年的追蹤及調查，發現了9種有助延長壽命的健康食物及3種有害健康的食品。

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童學園
【童學園】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運

新陳代謝內分泌專科醫生蔡明劼在Facebook發文表示，都市人常以為保健產品有益健康，但他本人認為良好的飲食、運動、睡眠才比較重要。他指出2021年一份台灣研究，探討台灣人飲食習慣和總死亡率之間的關聯性。經過18年的追蹤，該研究列出12項食物，其中9項跟總死亡率呈「負相關」（死亡率較低）、3項則呈現「正相關」（死亡率較高）。

蔡明劼表示，在有益健康，即總死亡率呈現負相關的食物有9類，包括富含Omega-3的海水魚、淡水魚、其他海鮮、蔬菜、海帶、蘑菇、水果、牛奶、茶；而不利健康，即與總死亡率呈現正相關的食物有3類，包括高脂肉類、發酵蔬菜及含糖飲料。他強調，

後面這3項「不健康」的食物，主要是被認為跟心血管疾病、代謝疾病（eg.糖尿病）、或一些特定的癌症相關。

蔡明劼又指這3項不健康食物不會吃一口就死掉，但自己會擔心的話，不要那麼常吃就好了。至於9種健康食物，蔡明劼說明，「其實也不是多特別，都是平常很容易吃到或喝到的食物」，他只想強調想要，健康要從日常飲食開始。

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責任編輯︰羅嘉欣

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