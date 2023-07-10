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【2023書展優惠】消委會會場訂閱優惠可獲豐富禮物　攤位設環保設計2大打卡位

休閒消費 15:33 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

消費者委員會今年以「選擇綠新活」為主題在書展跟大家見面。

消費者委員會今年以「選擇綠新活」為主題在書展跟大家見面，由展板到訂閱禮物，均以環保為原則，身體力行宣揚綠色生活。當然少不了會場限定的訂閱優惠，讀者最多可獲贈6份豐富禮物！

最新影片推介︰

童學園
【童學園】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運

市民即場訂閱1年12期的《選擇》月刊，即可獲由壓碎塑料瓶製成的RPET再生斜孭袋，或由 FSC 認證森林取得的天然白橡木皮製成的置物盒乙個，還可額外獲贈輕食木餐具套裝。另外，在平日訂購 1 年 12 期（只限印刷版）額外加送網上版試閱 3 期，周末訂購則加送圍裙乙份，名額每日 50 個。

若以電子支付（八達通／PayMe）訂購1年12期或2年24期月刊，可獲簡約運動腰包乙個。豐富的優惠不止於此，即場 Follow 選擇月刊Facebook以及Subscribe消委會YouTube可獲隨機禮物乙份，關注消委會WeChat即送神奇放大鏡乙個。
消委會身體力行，由源頭減廢，攤位展板、工作枱及儲物櫈均以硬紙板製作，可在展覽後回收降解，摒棄過往採用的發泡膠板，貫徹環保理念。攤位亦有兩大打卡位供大家拍照後分享到社交平台，萬勿錯過！

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責任編輯︰陳珈希

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