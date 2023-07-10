【樂極生悲】港媽群組為1歲B慶生70多人逼爆Party Room 17個家庭集體中毒屙嘔兼入院

▲ 有港媽向《東張西望》爆料，指有Party Room不設上限人數，懷疑因場地太污糟搞到集體中毒。

慶生變入院，樂極生悲！有港媽向《東張西望》投訴，指有一媽媽群組近日預約了葵興一個Party Room「Kids Only」，齊集24個家庭，共70多人為廿多個即將滿一周歲的BB開生日派對，豈料派對結束後有17個家庭集體中毒；多個大人及BB又屙又嘔，更有幼童嚴重至入院，有媽媽直言：「食咗止嘔藥，1日屙30次，佢依家淨係吊鹽水，醫生check到係諾沃克病毒。」

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該名港媽Y小姐，向《東張西望》投訴，稱因為其中一位媽媽認識場地老闆有優惠，所以預訂了該Party Room，豈料到場後發現「場地好細」，未能有足夠空間容納70多人，

我自己覺得最多放到三、四十人，但係我哋成70個人，佢有個水機，水機隔離就係廁所，但佢唔係推門，冇門係一塊簾，變咗廁所冇一個封閉嘅空間，入面洗手嘅地方，洗手盤生晒銹，冇清毒梘液，成個場都冇消毒液。

Y小姐續指，當日全部BB都未滿1歲，他們星期日去，星期一BB就出現集體屙嘔，「最慘我哋大人都有一樣嘅情況，變咗照顧就好吃力。」

24個家庭，有17個中招，大人小朋友無一幸免，有BB更加要入醫院吊鹽水，另一投訴人L小姐表示，BB出現屙或嘔的情況，食了止嘔藥後，屙得更加嚴重，

就算食咗止嘔藥，變咗屙得好勁，可能1日屙30次，飲完即屙，所以入咗嚟(醫院)，變咗完全冇食過任何嘢，佢依家淨係吊鹽水，check咗佢啲糞便，check到諾沃克病毒，病毒係好容易傳染，我自己本身都冇事，我都好快俾佢傳染。

是否場地清毒不足，《東張》向該Party Room的負責人查問，負責人的黃小姐坦承，「如果場與場之間吓吓都做個快清潔，咁我就唔使做生意」，她表示每次大清潔都要1、2日先做得到，而她覺得這次集體中毒有可能是有人感染了病毒帶入來的，

我就覺得今次事件唔係話我哋個場污糟而咁樣，而係有人感染咗唔知而帶入嚟，因為佢哋上一場客人冇人出現呢啲集體屙嘔情況，衛生署都話我哋唔需要停業，佢哋話我哋做番清潔消毒就可以，但我哋都停業3日，每1日都做番清潔消毒，比較安全啲先至開。

Y小姐補充，「我哋一眾家長都唔排除有人傳人，可能有小朋友係病咗過嚟，然後惹開咗，但我哋覺得場主都有責任去提醒唔係個賣點不限人數，到依家個facebook都係賣緊不限人數。」

Party Room事後亦有在其facebook專頁回應事件，「過去三日我們已作最大努力去清潔消毒同《吸走頭髪》，每日用漂白水>漂白水>清水>消毒噴霧，四個程序去清潔每個角落同《吸走頭髪》，但病菌無處不在，我不敢說場地已經没有病菌同頭髪滯留，但我敢說這幾天也在場内嘅我身體依然健康。最後，希望今次事件可以告一段落，既然衞生署同意人傳人嘅機會較高呢個講法就已經係答案了，盼涉事家長能夠息事寜人，這次純屬意外，不要再針對場地，衷心祝你們早日康復。」

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諾沃克屬高傳染性病毒

感染及傳染專科醫生曾祈殷指，「諾沃克係一個非常高傳染性嘅病毒，佢可以存在喺我哋周圍嘅環境，好長嘅時間，最有效嘅清潔方法就一定係稀釋嘅漂白水。」

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責任編輯︰王明芳