  • 33°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂極生悲】港媽群組為1歲B慶生70多人逼爆Party Room 17個家庭集體中毒屙嘔兼入院

親子 15:59 2023/07/10

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有港媽向《東張西望》爆料，指有Party Room不設上限人數，懷疑因場地太污糟搞到集體中毒。

慶生變入院，樂極生悲！有港媽向《東張西望》投訴，指有一媽媽群組近日預約了葵興一個Party Room「Kids Only」，齊集24個家庭，共70多人為廿多個即將滿一周歲的BB開生日派對，豈料派對結束後有17個家庭集體中毒；多個大人及BB又屙又嘔，更有幼童嚴重至入院，有媽媽直言：「食咗止嘔藥，1日屙30次，佢依家淨係吊鹽水，醫生check到係諾沃克病毒。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】受狄龍影響教女曾打斷藤條 嚴父譚俊彥極顧家：我眼裡只有family

該名港媽Y小姐，向《東張西望》投訴，稱因為其中一位媽媽認識場地老闆有優惠，所以預訂了該Party Room，豈料到場後發現「場地好細」，未能有足夠空間容納70多人，

我自己覺得最多放到三、四十人，但係我哋成70個人，佢有個水機，水機隔離就係廁所，但佢唔係推門，冇門係一塊簾，變咗廁所冇一個封閉嘅空間，入面洗手嘅地方，洗手盤生晒銹，冇清毒梘液，成個場都冇消毒液。

Y小姐續指，當日全部BB都未滿1歲，他們星期日去，星期一BB就出現集體屙嘔，「最慘我哋大人都有一樣嘅情況，變咗照顧就好吃力。」

 

24個家庭，有17個中招，大人小朋友無一幸免，有BB更加要入醫院吊鹽水，另一投訴人L小姐表示，BB出現屙或嘔的情況，食了止嘔藥後，屙得更加嚴重，

就算食咗止嘔藥，變咗屙得好勁，可能1日屙30次，飲完即屙，所以入咗嚟(醫院)，變咗完全冇食過任何嘢，佢依家淨係吊鹽水，check咗佢啲糞便，check到諾沃克病毒，病毒係好容易傳染，我自己本身都冇事，我都好快俾佢傳染。

是否場地清毒不足，《東張》向該Party Room的負責人查問，負責人的黃小姐坦承，「如果場與場之間吓吓都做個快清潔，咁我就唔使做生意」，她表示每次大清潔都要1、2日先做得到，而她覺得這次集體中毒有可能是有人感染了病毒帶入來的，

我就覺得今次事件唔係話我哋個場污糟而咁樣，而係有人感染咗唔知而帶入嚟，因為佢哋上一場客人冇人出現呢啲集體屙嘔情況，衛生署都話我哋唔需要停業，佢哋話我哋做番清潔消毒就可以，但我哋都停業3日，每1日都做番清潔消毒，比較安全啲先至開。

Y小姐補充，「我哋一眾家長都唔排除有人傳人，可能有小朋友係病咗過嚟，然後惹開咗，但我哋覺得場主都有責任去提醒唔係個賣點不限人數，到依家個facebook都係賣緊不限人數。」

Party Room事後亦有在其facebook專頁回應事件，「過去三日我們已作最大努力去清潔消毒同《吸走頭髪》，每日用漂白水>漂白水>清水>消毒噴霧，四個程序去清潔每個角落同《吸走頭髪》，但病菌無處不在，我不敢說場地已經没有病菌同頭髪滯留，但我敢說這幾天也在場内嘅我身體依然健康。最後，希望今次事件可以告一段落，既然衞生署同意人傳人嘅機會較高呢個講法就已經係答案了，盼涉事家長能夠息事寜人，這次純屬意外，不要再針對場地，衷心祝你們早日康復。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

諾沃克屬高傳染性病毒

感染及傳染專科醫生曾祈殷指，「諾沃克係一個非常高傳染性嘅病毒，佢可以存在喺我哋周圍嘅環境，好長嘅時間，最有效嘅清潔方法就一定係稀釋嘅漂白水。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【屙嘔肚痛】深圳11學校集體爆發諾如病毒　學童上吐下瀉急性腸胃炎【附5招預防法】
13:58 2023/02/17
【屙嘔肚痛】深圳11學校集體爆發諾如病毒　學童上吐下瀉急性腸胃炎【附5招預防法】
【食用安全】至少38人進食海龜肉後集體中毒　造成7人包括3歲幼童死亡
10:27 2021/11/30
【食用安全】至少38人進食海龜肉後集體中毒　造成7人包括3歲幼童死亡
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因

你可能感興趣

【屙嘔肚痛】深圳11學校集體爆發諾如病毒　學童上吐下瀉急性腸胃炎【附5招預防法】
13:58 2023/02/17
【屙嘔肚痛】深圳11學校集體爆發諾如病毒　學童上吐下瀉急性腸胃炎【附5招預防法】
【食用安全】至少38人進食海龜肉後集體中毒　造成7人包括3歲幼童死亡
10:27 2021/11/30
【食用安全】至少38人進食海龜肉後集體中毒　造成7人包括3歲幼童死亡
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
兒童健康 網絡熱話 衞生署 Party Room 東張西望

最高瀏覽

【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
12:05 2023/07/09
【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
11:56 2023/07/09
【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法
14:18 2023/07/09
【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法