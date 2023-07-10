【乘風2023】 蔡少芬晒唱功突圍「乘風」　Ada細仔「魚蛋」連送7個香吻冧到暈　

▲ （左起）蔡少芬（Ada）、張嘉倪、陳嘉樺（Ella）、龔琳娜（老龔）、瞿穎

內地大型音樂競技綜藝「浪姐」第四季《乘風2023》播得如火如荼，在本週播出第5次公演，蔡少芬（Ada）聯手陳嘉樺（Ella）、張嘉倪、瞿穎和龔琳娜（老龔）傾情獻唱暖心歌曲 《我要你好好的》迎戰，最終Ada成功爭取總決賽「乘風之夜」入場券，離成團更進一步。

「取暖」變「取卵」鬧笑話

為突破自我，Ada在《乘風2023》挑戰了多首唱跳歌曲，但是跳舞對她來說仍然「壓力山大」：「（排練第四次公演時）我天天做噩夢，昨晚行雷閃電，我都在想『是不是想劈我？幹嘛這麼大聲？』我真的覺得好難，但是我今天又成功了，謝謝大家。」

而在第5次公演「自轉璀璨，公轉燎原」舞台中，Ada終於一嘗心願，以溫情感人慢歌《我要你好好的》上陣，她在練習時更獲金曲歌后A-Lin大讚脫胎換骨！不過「港普女王」並非浪得虛名，不時把歌詞中的「取暖」唸成「取卵」，逗得姐姐們哈哈大笑，為熾熱的緊張氣氛降溫不少。

▲ （左起）蔡少芬（Ada）、張嘉倪、陳嘉樺（Ella）、龔琳娜（老龔）、瞿穎。

為Ella慶生超暖心

適逢練習當日正是隊長Ella生日，Ada和老龔特別為她籌備神秘生日派對，身為總策劃的Ada不但在社交軟件開設多個「生日群組」，號召一眾隊員扮鬼扮馬為對方慶生，更聯絡Ella老公和兒子送上錄音祝福，非常有心。

姐姐們透過《乘風2023》結下深厚情誼，他們也希望與觀眾分享溫暖，因此《我要你好好的》5人組在表演前夕親手寫下大量卡片，並在表演當日化身純白仙子，把內心的祝福摺成紙飛機送到觀眾手上，寄願大家好好生活。

眾人演唱期間，數個月來的相處片段在大螢幕上相互交織，後台姐姐點滴在心頭，無不感動掉淚，場面感人；《我要你好好的》也得到現場觀眾青睞，成功為Ada爭取了一張總決賽入場券，延續「乘風之旅」！

▲ 魚蛋為媽媽連送7個香吻，令Ada感動不已。

仔女驚喜探班

今日（7月10日）Ada在微博分享了第5次公演的幕後花絮，原來她的3位心肝寶貝：大女張楚兒、二女張信兒和孻仔張樂兒（魚蛋）趁著暑假特地探班，生性鬼馬的信兒盡得Ada真傳，不時與媽媽搞笑鬥嘴。

暖男魚蛋則化身「友誼先生」，為一眾姐姐送上愛的抱抱！下班後的Ada也由「姐姐」回歸「媽媽」身份，急不及待與家人共聚天倫，魚蛋更連續送上七個香吻，祝賀媽媽成功進入總決賽，難怪人們總說兒子是「前世情人」。

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