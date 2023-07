一文看清: DSE放榜出國留學最後準備！ 英、澳大學收生要求、留學預算、成績未如理想點算好？

DSE放榜即將來臨,同學們在拿到成績後,就需要立即做出決定,選擇適合自己的海外升學方向,否則很容易錯過海外大學關鍵申請日期。我們專訪了在港超過32年歷史的大地海外升學專家,析解英、澳兩地熱門大學課程的收生要求、留學預算,以及後備方案,即save!



英國、澳洲留學,點揀好?



英國和澳洲是香港學生出國留學的熱門選擇,英國擁有多達120間,當中不乏高世界排名的大學,而澳洲大學的教學相當有保證,當中Group of Eight(澳洲八大聯盟成員大學)特別受香港同學青睞,而大地海外升學更是多間澳洲八大聯盟成員 (Group of Eight) 大學的正式官方代表。另一吸引之處為兩地的升學途徑非常簡單,主要分為大學直入、大學基礎班及國際文憑。英國和澳洲的教育體系和學科設置有所不同。英國的大學教育以其優質的教學質量、國際化的學習環境和豐富的學術資源聞名,而澳洲的大學教育則更注重實踐和應用,不難發現很多澳洲大學的畢業生,畢業後很快就能就業。因此,學生需要根據自己的專業、學科、興趣選擇目的地國家。另外,澳洲多個城市是”世界最宜人居城市排名榜”的常客,反映了澳洲的高生活質量和優質的醫療保健,為學生和當地居民提供更健康和宜居的生活環境,這也是每年查詢澳洲升學人數遞增原因之一。

▲ 留學預算 - 小心計漏1樣嘢!

留學預算 - 小心計漏1樣嘢!



留學預算包括學費、生活費、住宿費、機票費、留學生保險等,而這些費用在不同的國家和城市之間也會有所不同。例如英國倫敦和紐卡素的生活費用差異頗大。倫敦是一個國際大都市,物價昂貴,尤其是房租。相比之下,紐卡素的生活費用較低,特別是食物和交通。以交通月票標準票為例,倫敦為約英鎊£166,而紐卡素為約英鎊£70 (資料來源:numbeo)。澳洲也是一樣,悉尼和阿德萊德的生活成本有很大差距。悉尼是澳洲的金融中心,消費指數都遠超於阿德萊德。同樣以交通費為例,悉尼為約澳元$217,而阿德萊德為約澳元$112(資料來源:numbeo)。所以選擇留學城市時,不僅要考慮大學本身,也要衡量各城市的生活費用差異,特別是住房、食物和交通方面,以確保您有充足的預算。



睇到呢度,好多海外升學問題?大地海外升學WhatsApp熱線:https://wa.me/+85223148312 大地海外升學專家坐鎮,幫你申請院校、提供全面升學建議、學生住宿、協助辦理學生簽證、出發前準備等!



成績未如理想的定心丸-你仍有機會升讀理想大學/心儀學科!



成績未如理想,點算好?英國和澳洲特設大學基礎班、國際文憑/ 國際1年級課程,幫助留學生打好興趣科目和英文基礎,學生只要達到院校要求(如:校內試、IELTS英文測試、出席率等),就可升讀大學。很多提供銜接課程的院校(如StudyGroup、Navitas、INTO、Kaplan、OIEG、CATS College等)與伙伴大學簽定協議,毌需再經歷公開試就可以放心升學。



即使是最新QS 年世界排名表內頭150名的英國大學 Durham University,Newcastle University,Lancaster University亦有開辦此課程。而澳洲方面,澳洲八大聯盟成員 (Group of Eight) 大學,The University of Sydney 悉尼大學,The University of New South Wales 新南威爾士大學,The University of Queensland 昆士蘭大學,Monash University 蒙納許大學,The University of Western Australia 西澳大利亞大學,The University of Adelaide 阿德萊德大學等澳洲大學均有開辦大學基礎課程,而且學科選擇多,也設有英文支援。

所以切勿灰心,你仍有機會升讀理想大學/心儀學科!

而且很有可能與香港同屆學生同樣4年大學畢業!

大學基礎課程 Foundation 資料:

課程長度:一年

完成課程後: 升讀大學一年級

入學要求:完成中五/中六(英國大學基礎班對HKDSE要求: 約221-433 ; 澳洲大學基礎班對HKDSE要求:最佳5科 約5-11分)

英文要求:IELTS 4.5以上 (Academic - UKVI) /HKDSE英文2以上

國際文憑/國際1年級課程

課程長度:一年

完成課程後: 升讀大學二年級

入學要求:完成中六(英國: HKDSE 約333-444 ; 澳洲: HKDSE 最佳5科 約8-14分)

英文要求:IELTS 5.0以上 (Academic - UKVI)

DSE放榜前留定位!- 大地教育【英澳、美加、紐升學展 – 7月19至21日】

大地教育提供即日入學評估、面試、 取錄、申請!即場報名,豁免院校申請費*

7月19 至 21日, 10am – 7pm

課程:學士學位、碩士學位、保證升讀伙伴大學的銜接課程

地址:大地海外升學(旺角) – T.O.P. 7樓703室

【透過 WhatsApp 登記】:https://wa.me/+85223148312

【或到以下連結立即登記】:https://www.dadi.com.hk/july2023/

● 參展院校包括澳洲八大之一的明星大學

● QS世界排名Top 200大學/附屬學院也將出席

● 大地教育校網豐富,30多年經驗,幫你穩陣升讀海外院校

● 一站式海外升學服務: 協助辦理學生簽證、學生住宿、出發前準備等

● 過往1年實地探訪、拍攝超過100間海外院校,將最貼近事實的海外生活、院校環境,帶給家長和學生。



程序:

1.立即登記,搶先處理申請

2.專家給予你免費升學評估和建議,優先預約學校

【WhatsApp熱線】:https://wa.me/+85223148312

#大地海外升學 專家坐鎮,幫你申請院校、提供全面升學建議、學生住宿、協助辦理學生簽證、出發前準備等!

www.dadi.com.hk

如有任何爭議關於豁免院校申請費,院校/大地教育將保留最終決定權*

實拍實說by大地海外升學 Youtube Channel︰有海量英澳院校影片



(特約)