【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食

▲ YouTube頻道「푸드킹덤 Food Kingdom」公開了蟹柳的製作過程。

不少人愛食蟹柳，但你又知否當中有何成分？日前有網上平台公開一段蟹柳製作過程，吸引逾150萬人次收看。有網民大讚廠房環境衛生情況良好，但就有人眼尖發現一個重點，並因此留言直指，以後也不會再吃蟹柳。

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一段由YouTube頻道「푸드킹덤 Food Kingdom」分享的影片，公開了蟹柳的製作過程。片段中拍攝的場地為泰國一間全球最大型的蟹柳加工廠，每年生產4萬噸蟹柳，供應全球37個國家。

從12分鐘的影片可見，工廠員工首先拆開急凍魚肉磚的包裝，再把魚肉磚放入機械內搞碎，陸續混入鹽、蛋白、冰塊、糖及植物油，混合成漿狀物後，再切成細絲麵條狀物體；然後再加入蟹柳常見的橘紅色染料，用機器切絲再捲起，然後切割，最後放入真空包裝。

根據影片描述，蟹柳是使用了魚肉及天然色素製作而成。有眼尖的網民卻發現，在蟹柳製作過程中，並未使用到真正的蟹肉：「基本是魚肉熱狗」、「食品加工過程令人反胃」、「我再也不想食蟹柳了」。

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究竟蟹柳真實成分是甚麼？在港台外購節目《蟹柳真面目》中，製作組曾訪問了法國一間生產蟹柳原材料的公司「聖馬洛漁業公司」，並分享蟹柳成分包括：魚漿、蛋白、澱粉、鹽、糖、其他調味料、水、菜籽油。

該公司指出，製作蟹柳，魚肉至少要佔30%，而水的份量要與魚肉一樣。生產部經理並稱，魚漿在煮到一定溫度後，質地會似麵包的麵糰，或似鬆餅的粉漿，而這個以蛋白質為主的粉漿，不再有魚味。

味道由人工調製

至於蟹柳的「蟹味」是如何生成？當地香味製作實驗室CEO表示，蟹柳的味道是來自螃蟹味的調味劑，這種味道並非天然，而是人工製造，且當中「完全沒有螃蟹成分」，基本上只有化學分子組成的味道；而較常用來調味的，則包括二甲硫醚、吡嗪、麥芽酚、愈創木酚、鄰胺苯甲酸甲酯、水楊酸甲酯共6種化學分子。

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責任編輯：羅嘉欣