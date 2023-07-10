【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此

2023年香港小姐經過「終極面試」後，在昨晚（7月9日）播出的《2023香港小姐競選 終極面試》公布18位入圍佳麗，當中大熱王敏慈（Lovelle）、潘明璇（Michelle）、郭珮文（Juliana）、莊子璇（Hilary），以及有「翻版王祖賢」之稱的賀怡雯（Lea）等都順利入圍。

可是在節目播出後，賀怡雯卻即在個人社交網宣布退選。她以「我退賽啦」為題發文稱：「個人原因退出止步於此。人生總得嘗試一次才知道是否適合不是嗎？通過這段時間的嘗試發現自己的性格並沒有很適合，無法輕鬆面對媒體。 TVB是很好的公司，工作人員也都很辛苦盡責，想說一聲謝謝你們辛苦了！參選結緣了好多很美好的女孩，希望大家可以走得更遠！ ！ ！」

身材高挑有176cm的賀怡雯（Lea）是中法混血兒，在香港出生的她，在10歲便隨家人到內地生活，未參選前已是少有名氣的模特兒。她曾受訪表示今次回流選港姐好緊張：「因為我嘅廣東話唔好，13年冇講廣東話。」

她經常在社交網分享火辣泳衣照，展現美好身段，加上打扮有型，難怪引起內地網民關注，絕對有望打入三甲，可惜她最終選擇退選。

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