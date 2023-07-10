【死因研訊】抑鬱聾啞漢出院一日墮樓亡　主診醫生供稱死者能靠身體語言表達

▲ 聾啞漢出院翌日墜樓亡，葵涌醫院精神科醫生鄭美琪出庭作供。（陳曉欣攝）

患抑鬱症的58歲聾啞漢鍾志強，於2020年在葵涌醫院出院後不足1日即跳樓亡，死因研訊今（10日）續。精神科主診醫生鄭美琪供稱，診症時沒有手語翻譯員在場，但死者能靠身體語言及寫字表達情緒，鄭認為死者不會刻意隱瞞病況。

死者鍾志強（終年58歲）生前任職餐廳清潔工，鍾於2020年4月20日因連日失眠主動向社工求助，翌日在葵涌醫院被診斷有復發性抑鬱，留醫15日後出院，惟翌日5月7日在葵盛東邨跳樓身亡。

葵涌醫院精神科主診醫生鄭美琪續作供，家屬代表律師問及鄭，會否認為在5月6日讓死者出院是不智。鄭表示，死者有適應障礙症病史，以當時掌握的資料死者沒有自殺行為，沒有留下遺書，在醫院表現合作及願意接受治療，出院時評估其為自殺風險低，故決定讓死者出院。

鄭供稱，替死者診症4次期間均沒有手語翻譯員在場。被問到會否影響理解，鄭稱死者能夠靠身體語言和文字表達情緒，以及能給予適當反應。鄭稱，護士曾將手語翻譯的單張給死者，死者懂得寫「手語翻譯」4個字，但死者一直沒有提出要求。

醫管局代表問及，鄭有否認為死者病情飄忽，說不到真話，不能盡信其說話。鄭稱，死者自願找社工協助求醫，「唔覺得會刻意隱瞞啲乜」，鄭指死者提及想返工和關心女兒，與其經濟壓力吻合。鄭續表示，死者思路清晰，能表達其需要，並能寫下「出院返工」的字句。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣