【死因研訊】抑鬱聾啞漢出院一日墮樓亡　手語翻譯員指忘記死者有否透露自殺

▲ 聾啞漢出院翌日墜樓亡，葵涌醫院精神科醫生鄭美琪出庭作供。（陳曉欣攝）

患抑鬱症的58歲聾啞漢鍾志強，於2020年在葵涌醫院出院後不足1日即跳樓亡，死因研訊今（10日）續。精神科主診醫生鄭美琪供稱，診症時死者能靠身體語言及寫字表達情緒；翻譯通翻譯員供稱，她於死者出院前一日為死者翻譯，死者說了3次「我要返屋企」，又說要煮飯給女兒吃，但指已忘記醫生有否問症或死者有否透露想自殺。

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死者鍾志強（終年58歲）生前任職餐廳清潔工，死者於2020年4月21日在葵涌醫院被診斷抑鬱症復發，留醫至5月6日出院，翌日在葵盛東邨跳樓身亡。解剖報告指，死者身體多處骨折，血液被驗出藥用劑量的抗抑鬱藥、安眠藥及抗組織胺藥，並有低於治療劑量的思覺失調藥。

葵涌醫院精神科主診醫生鄭美琪續作供，鄭供稱，其中4次替死者診症時均沒有手語翻譯員在場。被問到會否影響理解，鄭稱死者能夠靠身體語言和文字表達情緒，以及能給予適當反應。鄭稱，護士曾將手語翻譯服務的單張給死者，死者懂得寫「手語翻譯」四字，但死者一直沒有提出要求。

醫管局代表問及，鄭有否認為死者病情飄忽，說不到真話，不能盡信其說話。鄭稱，死者自願找社工協助求醫，「唔覺得會刻意隱瞞啲乜」，鄭指死者提及想返工和關心女兒，與其經濟壓力吻合。鄭續表示，死者思路清晰，能表達其需要，並能寫下「出院返工」的字句。

聖公會麥理浩夫人中心的「香港翻譯通服務」的手語翻譯員王金華供稱，5月5日接到指示到葵涌醫院提供服務，死者重複說了3次「我要返屋企」，又重複說要拿走鎖匙、錢包和背囊，又說要煮飯給女兒吃。除此，王指對於死者或鄭醫生的對談一概表示記不起，也忘記死者當時的情緒，不知死者事後跳樓身亡。王指已忘記醫生有否問症或死者有否透露想自殺。

專家證人精神科醫生曾淑鈞供稱，從醫療紀錄無法得知護士耗時多久與死者家屬講解出院後的照顧計劃或緊急應變計劃，對於護士在短時間內向病人家屬講解大量資訊，曾供稱疑惑家屬「有冇時間消化資訊？」。

被問到鄭醫生日前指醫管局在疫情下啟動緊急應變措施避免病毒傳播，以致手語翻譯員或家人無法在每次問診時協助的看法。曾指當時新冠疫苗尚未推出，醫院小心是可以理解，曾建議嘗試視像通話形式協助。

聆訊明（11日）續。

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記者：陳曉欣