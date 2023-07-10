【偽造帳目】前女騎師江碧蕙涉偽造帳目稱替經理人取佣金逾3700元　董事稱翻查紀錄揭發事件

▲ 前女騎師江碧蕙涉偽造帳目騙佣金逾3700元開審，（左）江碧蕙由法籍丈夫陪同到法院。 （陳靜儀攝）

前女騎師江碧蕙於醫療公司擔任營運董事期間，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾向公司轉介共13名客戶，以詐騙公司佣金3,770元。江否認3項偽造帳目罪，案件今（10日）於東區裁判法院開審。涉案醫療公司董事作供稱，早前得悉江的經理人雖有介紹客戶到公司，但未有收取佣金，隨後再得悉江欲替其經理人索取佣金，該董事在翻查紀錄後揭發事件。

▲ 前女騎師江碧蕙涉偽造帳目騙佣金逾3700元開審。（ 陳靜儀攝）

被告江碧蕙(46歲)，報稱導師，否認3項偽造帳目罪。控罪指，被告於2020年3月6日、4月1日及4月底某日，在香港不誠實地捏改為會計用途而製備的文件，即加心康智能醫療（亞洲）有限公司，於同年2月至4月的銷售記錄和日期為同年3月6日、4月1日的代理佣金收據，在該批文件內作出在要項上是誤導、虛假或欺騙的記項，即看來是顯示蘇嘉玲於同年2月18日、3月9至24日、4月3至29日，向加心康轉介共13名客戶，而蘇分獲發240元、1,750元及1,780元代理佣金的記項。

加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）董事林建明作供稱，他於2018年認識江，林妻與江氏夫婦其後合資共10萬元投資1間公司。林指，該公司剛開始經營時，江曾介紹不同客人，惟當中只有1人付款，江的丈夫亦辭去網球教練工作，於公司全職工作，月薪5萬元。

林指，加心康於2019年成立，林為加心康唯一董事，江則是經營總監，負責介紹客戶，佣金亦是由江簽發支票。

林又指，他與江於2020年4月終止合作關係，其後與江的經理人蘇嘉玲傾談交接問題。林供稱，蘇曾致電稱過去曾試用加心康服務後介紹客人光顧，當中沒有收取佣金。

林確認蘇試用加心康服務後，曾介紹1至2名客人，但當中未有收取佣金，加心康亦沒有與蘇簽署中介協議。林續指，公司經理曾向他表示，被告希望替蘇取回佣金，林感到奇怪，於是翻查紀錄後揭發事件。

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記者：梁錦麟