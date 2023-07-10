【夫妻關係】結婚廿載恩愛如昔丈夫突失蹤　太太焦急尋人揭心酸原因

▲ 結婚廿載恩愛如昔，丈夫突然失蹤，太太焦急尋人揭心酸原因。（《下流上車族》劇照）

他倆結婚二十多年，恩愛如昔。一對年輕子女已融入了海外的大學生活，爸媽可略為鬆一口氣了。

這天，他倆到商場茶座午膳，準備稍後到街市買海鮮，丈夫閒時最愛入廚煮美食。午飯後，丈夫說先要到洗手間去，夫妻相約在停車場付費處等候。太太等了又等，不經不覺已半小時了，仍未見丈夫蹤影，她心焦了，跑去男廁找他，剛走出來的男士卻說廁所裏空無一人。」

幹嘛？丈夫究竟在哪裏？幸好他的電話成功接上了︰「老公，你去咗邊度呀？」她追問。「……我唔知我依家喺邊度喎。」丈夫支支吾吾。「咪玩啦，你依家背後有乜嘢店舖？」結果，太太在雪糕店門外找着丈夫。

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其後，奇怪的事情陸續出現。丈夫頓時變成斷了綫的風箏，壓根兒失去了動力，終日呆呆愣愣。有次太太發現他如廁後，呆站那裏不動。「喂，你快啲沖廁所啦！」太太提點。丈夫卻一臉茫然︰「點樣沖？」

醫生證實丈夫患了認知障礙症和柏金遜症，兩種老年病一同來襲，但他只有六十五歲，那不是來得太早了嗎？

近日，英國著名電視主持人Fiona Phillips宣布患了阿茲海默症，她只有六十二歲。前陣子，她感到有些腦霧和抑鬱而已，料不到會提早患上老人病。她現正參與一項新藥研究的臨床試驗，希望藥物能將腦退化的速度減慢。

全個世界都正面臨人口老化的問題，各國多投資源研製新藥，該是當務之急呀！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「丈夫不見了！」。

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