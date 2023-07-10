【網絡成癮】3成學生連續打機超過5小時　專家倡家長及早安排暑期活動兼制定作息表

▲ 港專聯同中大發布香港中小學生網絡遊戲成癮及精神健康狀況研究指，超過3成學生曾瘋狂打機、近5成學生有中度至嚴重抑鬱症狀。（左起）港專學院研究項目主任彭詩雅、港專學院應用社會科學系助理教授謝家和、中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院研究助理教授楊雪。（陳靜儀攝）

近年，學生精神健康備受關注。有調查指，逾3成中小學生曾連續玩電子遊戲超過5小時，更有1成學生網絡成癮，嚴重個案可連續進行網絡遊戲高達60小時；亦有5成學生自評患中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮症。專家解釋指，疫下學生容易對網絡遊戲造成依賴，影響身心健康，建議家長及學校及早介入，提供支援。另外，港專推出輔導研究計劃，旨在促進親子溝通，減低青少年上網成癮問題。

為探討青少年疫後的上網習慣，香港學校訓輔人員協會聯同港專應用社會科學系助理教授謝家和、中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授楊雪及榮休教授劉德輝、香港理工大學應用社會科學系助理教授盧健銘在去年6月至12月期間，藉協會的會員網絡發放問卷調查，合共訪問2,770名中小學生。

調查發現，逾3成中小學生曾連續玩電子遊戲超過5小時，更有1成學生網絡成癮，嚴重個案可連續進行網絡遊戲高達60小時；亦有逾5成學生自評患中度至非常嚴重的抑鬱及焦慮症，超過6成學生正面對中度至嚴重程度的壓力、睡眠品質差，更有38%學生每日睡眠時數不足7小時。

港專應用社會科學系助理教授謝家和解釋指，疫情間學生改為上網課，以致上網時間大增，容易對網絡遊戲造成依賴，出現睡眠不足、不願上學、不定時進食的情況，影響身體、精神、社交及學業。他亦形容有關情況「易放難失」，原因是青少年建立習慣後會產生抗拒性，增加與家人就上網時間發生爭執的機會，更舉出輔導個案為例，有10歲男童會關上房門玩電子遊戲，並擲物反抗母親內進；亦有18歲青年不喜歡社交、與人交談，疫下無法出外打籃球，以致會在周末連續玩電子遊戲逾16小時。

因此，謝家和建議，家長應及早與子女安排暑假活動，增加生活體驗，並協商制定暑期生活作息計劃，不要讓他們「生活只有打機，放棄其他活動」；家長亦應以身作則，減少使用非必要的電子產品，為子女樹立好榜樣，增加說服力，並多與子女一起進行家庭活動。同時，學校可定期舉行大型篩查問卷調查，及早識別有情緒困擾學生，並安排學校社工及訓輔老師作跟進支援。

另外，港專學院將與多間社福機構合作，推展為期3年的輔導研究計劃，為200名介乎10至16歲長期玩電子遊戲的學生提供免費輔導，以減低青少年網絡遊戲成癮症狀。謝家和認為，子女不希望被父母「一刀切」禁止玩電子遊戲，盼獲得理解，故冀藉計劃促進親子溝通，建立開放、安全、非批判的對話模式，令雙方取得共識。

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記者：梁凱婷