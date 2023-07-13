網搜荷爾蒙避孕方法謬誤多　婦科醫生為性教育團體作培訓　望可解年青人憂慮　提高避孕意識

年青人們當面對難以啟齒的疑慮時，尤其關於性或避孕方法，他們不只在不同網站上「學習」，亦會選擇匿名問網民；然而網絡上五花百門的說法，不懂得過濾，就不知不覺中汲取了未必準確的知識，甚至是錯信了種種謬誤！由網上性健康平台擴展至全面性教育、性健康推廣及支援服務的糖不甩，在舉行過的性教育工作坊中，又或是日常在前線面對的查詢之中，亦發現問題所在，於是邀請了婦產科專科靳嘉仁醫生到糖不甩進行講座及問答環節，為成員們提供更深入及專業的相關知識，用於日後到校工作坊及解答網上疑問，希望能夠幫助年青人提高他們的避孕意識！

準確性知識是正確避孕第一步

關於避孕，網上資訊謬誤多多，又或是缺乏詳細解說，單是安全套的使用方法，例如如何選擇安全套尺寸、正確存放方式，或使用時間點等，這些因素都會大大影響避孕成功率；有見及此，不少醫生會主張雙重避孕，除了使用安全套可以減少性病傳播機會，更應同時使用荷爾蒙避孕方法（例如：避孕藥、藥性子宮環等等），提高避孕成功率，以免出現不必要的意外！惟常規的性教育課或工作坊因時間有限，未必能夠深入涉獵全部相關避孕方法的優缺點，所以因應學生們對不同荷爾蒙避孕方法的常見疑慮，由醫生拆解一些對荷爾蒙避孕方法的典型謬誤。

謬誤一：避孕藥會傷子宮？增加患癌風險？

不少人聞說避孕藥，便擔心會傷子宮或對身體有影響，靳醫生指：「其實避孕藥已被採用超過50年，證實為可長期服用的安全藥物，所以健康女性一般可一直服用至更年期！」因為避孕藥能抑制子宮內膜生長、抑制排卵，反而達到保護子宮內膜和卵巢的效果，例如能夠大大減低子宮內膜癌、卵巢癌風險，更可以減少更年期的症狀。而且低劑量避孕藥均不會長期積聚體內，也不會影響到停藥後受孕或胎兒健康。醫生亦提醒，女性為了保護自己及減低意外懷孕機會，不論有否用上安全套，都應該學會自主避孕。

謬誤二：服用避孕藥會令人水腫、甚至變肥？

網上搜尋「避孕藥」，總會牽連上「肥」這個關鍵詞。靳醫生點出：「的確，舊式避孕藥因為劑量較高，所以較容易有水腫問題，以致大眾以為服用避孕藥就等如會變肥。然而避孕藥通過改良，現在第四代的低劑量雌激素避孕藥已很少導致水腫問題，再不是致肥的真正元兇。」；話雖如此，但女性也不應把避孕藥當成去水腫方案或減肥藥；值得一提的是有些新式避孕藥的黃體素成分中，更有抗雄性荷爾蒙作用，反而有助紓緩油脂分泌，不會對皮膚有影響，醫生亦會以避孕藥作治療暗瘡之用！

謬誤三：食3粒避孕藥就等如事後丸？

避孕藥需要每天定時服用，不少工作繁忙的女士們都曾遇上漏服避孕藥的意外，情到濃時卻發現一時疏忽。其實市面上有不同避孕藥的補服期限各有長短，有的是12小時，亦有長達24小時，漏服時需要依指示補服；靳醫生分享：「曾經聞說過有些人會一次過服用三粒避孕藥當作事後丸用途。其實這個說法錯得離譜，3粒避孕藥絕對不等於可以作為事後避孕，胡亂服用除了未能避孕之餘，更可能影響健康。」醫生指出緊急避孕藥，即事後丸，成分是大劑量單一黃體酮或黃體激素受體劑，劑量及成分跟避孕藥並不一樣，更不建議作為常規的避孕方案。

雙重防護才是真正的愛！

網上謬誤說法眾多，並不是一時三刻可以逐一糾正，但有一個真理一定要知，就是要記得維繫感情和避孕一樣，都是兩個人的共同責任，一方面不要高估所用的方法的效用，應作全面了解再作知情的選擇，二人取得共識；另一方面建議雙方一起做好「雙重防護」，男性使用安全套避孕成效雖未算高，但可減少性病傳播機會，再用上女性主導的荷爾蒙避孕方法，成效高之餘，女性亦可掌握更多，不需擔心伴侶不當使用影響成效；男女雙方都做好自我保護，為雙方的人生，甚至下一代的人生負責。