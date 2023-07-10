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【中一派位】升中滿意率回落至91%　參加派位學生重上5萬人

社會 15:35 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

今年升中派位有91%學生獲派首3志願。（資料圖片）

明日（11日）是升中派位放榜日，教育局今日（10日）公布，今年參加派位學童略為回升2.14%至逾5萬人，獲派首3志願的整體派位滿意率為91%，比去年高峰回落3個百分點，獲派首志願比率稍跌至80%，仍是歷來第3高。所有參加派位的應屆小六生，須於明日回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並在周四或周五（13或14日）前往獲派中學註冊。

教育局今日公布，本年度有50,508名學生參加升中派位，按年回升1,060人、升幅2.14%，是參加派位人數連挫2年後首度回升。

按獲「自行分配學位」及「統一派位」階段獲派首3志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%，獲派首志願滿意率則為80%，兩者分別比去年的83%及94%高位，按年跌3個百分點。而過去在港人移民潮下，已帶動升中派位整體滿意率連升3年，今年為首度回落。

透過俗稱「大抽獎」的統一派位階段獲派學位的學生當中，85%獲派首3個志願學校，66%學生更獲派首志願學校，分別比去年跌5及4個百分點；至於早前獲自行分配學位的學生當中，68%獲派首志願學校，按年升2個百分點，為歷年新高。

如家長在選校表格有填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，明日上午約10時起可透過電話短訊（SMS）得知派位結果；如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱派位結果。

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記者：馮琪雅

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