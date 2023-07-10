【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄︰世界有變數　香港有著數

▲ 鄭雁雄(左)表示，「世界有變數、香港有著數，世界有變局、香港有新局」。(政府新聞處圖片)

中聯辦主任鄭雁雄今日出席一個活動表示，香港的每次崛起都是在世界變局中實現的，「世界有變數、香港有著數，世界有變局、香港有新局」。行政長官李家超透露，各項輸入人才計劃的反應踴躍，截至今年六月底，當局收到的申請已突破十萬宗。

鄭雁雄今日出席一個活動致辭表示，回顧過去，香港的每次崛起都是在世界變局中實現的，「世界有變數、香港有著數，世界有變局、香港有新局」。他認為，香港的發展史，就是一部在識變應變求變中實現自我超越的歷史，當前，世界百年未有之大變局，與中華民族偉大復興戰略全局交相演進，在推進中國式現代化的新征程上，香港仍將是世界各國、各地區共享中國式現代化機遇的超級聯繫人，中央政府賦予香港比以往更為重要的角色和使命，香港的獨特地位和優勢將更加凸顯。

鄭雁雄指出，香港新聞媒體承擔著記錄真相、傳播資訊、反映民情的專業職責，也承擔著溝通社會、凝聚共識、推動進步的社會責任，權威與責任始終是媒體人的本色擔當。他希望香港媒體人弘揚專業精神、強化社會責任，「續寫不朽香江名句」，並將更多中國故事、香港故事推向世界，向國際社會展示多元開放、魅力無窮的香港。

李家超︰截至今年六月底 各項輸入人才計劃申請已突破十萬宗

▲ 李家超指，國際貨幣基金組織最新發表的評估報告，就肯定了香港作為主要國際金融中心的地位。(政府新聞處圖片)

李家超出席同一活動致辭指，公布第一份《施政報告》時就強調，為了不斷增強發展動能，為了提升我們的競爭力，必須更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」。專責「搶企業」的「引進重點企業辦公室」，以及各個駐內地和海外經貿辦的「招商引才專組」，已經全情投入工作。



在「搶人才」方面，李家超透露，各項輸入人才計劃的反應踴躍，截至今年六月底，即計劃推出以來的半年，當局收到的申請已突破十萬宗，差不多是每年輸入三萬五千名人才的目標的三倍，充分證明香港對世界人才的吸引力。

李家超續指，國際貨幣基金組織最新發表的評估報告，就肯定了香港作為主要國際金融中心的地位，確認了香港規管制度嚴格穩健，資本和流動性緩衝豐裕，聯繫匯率制度運作暢順。他認為，香港在金融業優勢明顯，所以更要擔當引導國際資金配對優質綠色項目的重要角色，為國家以至亞洲的綠色事業作出積極貢獻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥